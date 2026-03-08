Resultados wXw Independent Wrestling Summit

Como tercer evento del «16 Carat Gold Weekend», wXw fue anfitriona este sábado 7 de marzo de la Independent Wrestling Summit, celebrada desde el Turbinenhalle 1 en Oberhausen (Alemania), donde convergieron varias promotoras a modo de «cumbre» luchística.

El plato fuerte consistió en un duelo Johnnie Robbie vs. Miko Alana por el Campeonato Femenil West Coast Pro, 24 horas después de ser parte ambas estadounidenses de EVE 145: Women Behaving Badly.

También se defendió otra correa de West Coast Pro, el Campeonato Golden Gate, mediante mano a mano entre Andrew Cass y Starboy Charlie, así como Campeonato Absoluto de la mexicana CVW con un Toxin vs. Spider Fly, junto al título de Fury All Women Pro Wrestling, teniendo a Cory Zero y Mila Smidt implicadas.

Si bien el choque más interesante sobre el papel tuvo a Jay Joshua (Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo) y Joe Lando (Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero) representando a RevPro, sin sus oros sobre la mesa.

Completando el cartel, Nico Angelo fue contra Gabriel Fuerza, en representación ambos de New Wave Wrestling, promotora galesa.

Este Independent Wrestling Summit pudo verse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV.

► Cumbre en Oberhausen

CAMPEONATO GOLDEN GATE WEST COAST PRO: Andrew Cass (c) derrotó a Starboy Charlie para retener el título. Cass saldó con éxito su primer defensa, tras conquistar la presea el pasado 27 de febrero en el evento Evil Empire de West Coast Pro.

Nico Angelo derrotó a Gabriel Fuerza.

CAMPEONATO FURY: Cory Zero (c) derrotó a Mila Smidt para retener el título. Cuarta defensa de Zero desde que se hiciera con la presea en mayo del pasado año.

Jay Joshua derrotó a Joe Lando.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE CVW: Toxin (c) derrotó a Spider Fly para retener el título. Primera defensa de Toxin desde que se alzara primer monarca masculino de Cosas de Vestidor Wrestling el pasado diciembre.

CAMPEONATO FEMENIL WEST COAST PRO: Johnnie Robbie (c) derrotó a Miko Alana para retener el título. Decimotercera defensa de Robbie desde que ganara su cinturón en marzo del pasado año.

♠♠♠1/2

