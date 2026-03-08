Como cuarto evento del «16 Carat Gold Weekend», celebrado este sábado 7 de marzo desde el Turbinenhalle 1 en Oberhausen, wXw presentó nueva edición de AMBITION, que ya no tuvo el formato de un torneo, pero sí conservó su estilo «shoot».
Un total de nueve duelos se programaron: Minoru Suzuki vs. Danny Jones, Chihiro Hashimoto vs. Kanji, Bobby Gunns vs. Nordino, Axel Tischer vs. Dieter Schwartz, Liam Slater vs. Jeremy Wyatt, Emil Völler vs. Katsuya Murashima, Fast Time Moodo vs. Sasa Keel y Kevin Lloyd vs. Joseph Alexander.
AMBITION 17 pudo verse en directo a través del canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV.
Resultados wXw 16 Carat Gold 2026 (primera jornada)
► La ambición de Kanji
- Chris Ridgeway finalmente no pudo asistir al show por problemas de desplazamiento.
- Thomas Shire derrotó a Henry Faust. El británico Faust hizo su debut en wXw. ♠♠3/4
- Katsuya Murashima derrotó a Emil Völler. ♠♠♠
- Kevin Lloyd derrotó a Joseph Alexander. El estadounidense Alexander hizo su debut en wXw. ♠♠♠
- Fast Time Moodo derrotó a Sasa Keel. ♠♠♠1/4
- Jeremy Wyatt derrotó a Liam Slater. El veterano Wyatt hizo su debut en wXw. ♠♠♠1/2
- Axel Tischer derrotó a Dieter Schwartz. ♠♠♠3/4
- Chihiro Hashimoto derrotó a Kanji. La británica Kanji hizo su debut en wXw. ♠♠♠♠
- Bobby Gunns derrotó a Nordino. ♠♠♠
- AMBITION SUPER FIGHT: Minoru Suzuki derrotó a Danny Jones. ♠♠♠1/2
- Como epílogo, Suzuki reconoció el desempeño de Jones y dijo que le encantaría volver a competir en AMBITION.
♠♠♠1/4
