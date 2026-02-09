Resultados wXw 8 de febrero 2026 | Road To 16 Carat Gold 2026

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento Road To 16 Carat Gold 2026, el cual tuvo lugar el 8 de febrero 2026, desde Hellraiser en Leipzig, Sachsen, Alemania.

Westside Xtreme Wrestling (wXw) celebró en el Hellraiser de Leipzig el show Road To 16 Carat Gold 2026, una de sus citas previas más relevantes de cara al prestigioso torneo 16 Carat Gold. En el evento hubo dos semifinales que determinarían quién disputaría la final directa por un pase al 16 Carat Gold 2026.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

ROAD TO 16 CARAT GOLD SEMIFINAL: Fast Time Moodo venció a Alex Duke ROAD TO 16 CARAT GOLD SEMIFINAL: Dieter Schwartz venció a Johnny Rancid Nordino venció a Conn Kelly Jane Nero venció a Stephanie Maze The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) & Zoltan vencieron por DQ a M4 & Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker) CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) defeats Luca de Leone ROAD TO 16 CARAT GOLD FINAL: Dieter Schwartz venció a Fast Time Moodo

Ahura & Ricky Sosa vencieron a Dennis Dullnig & Peter Tihanyi

Road To 16 Carat Gold 2026 fue un evento que lleno su cometido. No presentó grandes sorpresas de cara al Carat Gold 2026, pero cumplió plenamente su propósito dentro de wXw en lo que se refiere a reforzar la importancia del 16 Carat Gold como el escenario donde solo llegan quienes superan pruebas exigentes. La puntuación de show fue de 6.5/10.