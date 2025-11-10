Resultados wXw 25th Anniversary Tour | Peter Tihanyi vs. Joseph Fenech Jr

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento 25th Anniversary Tour Frankfurt, el cual tuvo lugar el 8 de noviembre 2025, desde Batschkapp, en Frankfurt, Alemania. Fue transmitido en vivo por wXwNOW.de.

El evento wXw 25th Anniversary Tour: Frankfurt, celebrado el 8 de noviembre de 2025, fue una de esas noches donde el wrestling europeo recordó por qué la wXw sigue siendo, después de un cuarto de siglo, una de las compañías más respetadas del continente. Desde su presentación en la sala Batschkapp, se sintió un ambiente especial, una mezcla entre celebración y nostalgia, con una producción cuidada y una afición entregada que comprendía el peso simbólico de la fecha. No fue simplemente una función más de gira: fue un homenaje viviente a la historia de la empresa, a su legado y a la evolución del wrestling alemán moderno.

El show combinó perfectamente la identidad histórica de la wXw con su presente competitivo. La cartelera estuvo construida con inteligencia: defensas titulares, enfrentamientos entre generaciones y duelos donde el talento joven tuvo oportunidad de robarse los reflectores sin opacar el valor de los veteranos. Cada lucha se sintió con propósito, con una narrativa clara y un ritmo que mantuvo al público atento durante toda la noche. Se notó que los luchadores entendían el significado del evento; hubo entrega total, ejecuciones limpias y una intensidad que pocas promociones independientes logran sostener a lo largo de un show de aniversario.

En definitiva, wXw 25th Anniversary Tour: Frankfurt fue una celebración digna de sus 25 años de historia. Un evento maduro, lleno de oficio y energía, donde cada detalle reforzó la sensación de estar viendo una marca que ha sabido mantenerse relevante sin traicionar sus raíces. Más que un show espectacular, fue una declaración de identidad: la wXw sigue viva, fuerte y con un futuro prometedor. Fue una noche que se sintió importante, emotiva y técnicamente muy bien lograda, merecedora de un sólido 8.5 sobre 10, no por la espectacularidad de un solo momento, sino por la calidad integral de todo lo que ofreció.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Elijah Blum venció a Alan Angels 1 Called Manders venció a Shigehiro Irie Ava Everett venció a Madison Marley wXw Tag Team Championship: Planet Gorjrah (Marc Empire & Robert Dreissker) (c) retuvieron ante The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) Shotgun Championship: Dennis Dullnig (c) retuvo ante Zoltan Ahura venció a Dieter Schwartz wXw Unified World Wrestling Championship: Peter Tihanyi (c) retuvo ante Joseph Fenech Jr