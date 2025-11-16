Resultados wXw 25th Anniversary Tour: Limbach-Oberfrohna | Peter Tihanyi vs. Axel Tischer

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento 25th Anniversary Tour: Limbach-Oberfrohna, el cual tuvo lugar el 15 de noviembre 2025, desde Stadthalle en Limbach-Oberfrohna, Sachsen, Alemania. Fue transmitido en vivo por wXwNOW.de.

wXw realizó la parada de Limbach-Oberfrohna dentro de su 25th Anniversary Tour en la Stadthalle de la ciudad el 15/11/2025. El show formó parte de una gira de cuatro noches por el este de Alemania y se promocionó como una de las carteleras más potentes del tour. Según la propia cuenta de wXw se reportó un sold-out parcial / filas delanteras agotadas y más de 500 asistentes, lo que supone un buen llenazo para el mercado regional.

wXw 25th Anniversary Tour: Limbach-Oberfrohna cerró como una parada sólida dentro de la gira de aniversario, destacando por un ambiente fuerte y una asistencia muy positiva para una plaza regional. El público respondió con energía, lo que ayudó a que el show mantuviera ritmo y sensación de importancia. A nivel creativo, la empresa optó por un booking seguro: reforzó a sus campeones, mantuvo estables las líneas principales y dio exposición a talentos emergentes que están creciendo dentro del circuito europeo. Esto permitió que el evento se sintiera cohesionado, aun sin buscar grandes giros o sorpresas.

En resumen, Limbach-Oberfrohna fue un show competente, bien recibido y funcional, que sirvió para fortalecer la continuidad del tour. No cambió el panorama de wXw, pero sí reafirmó que la empresa sigue ejecutando de forma estable y profesional durante su vigésimo quinto aniversario. El impacto real dependerá de cómo se conecten estas piezas en las próximas fechas del tour.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

wXw Shotgun Title Match: Dennis Dullnig (c) retuvo ante Metehan Madison Marley venció a Lucia Lee Greedy Souls (Brendan White & Danny Jones) vencieron a Shigehiro Irie & Zoltan Fast Time Moodo venció a Alex Duke, Dieter Schwartz y Hektor Invictus 1 Called Manders venció a Elijah Blum Jane Nero venció a Carsten Cage wXw Unified World Wrestling Title Match: Peter Tihanyi (c) retuvo ante Axel Tischer The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) vencieron a Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker)