Resultados wXw 25th Anniversary Tour: Leipzig

El 13 de diciembre, wXw tiene previsto celebrar su 25 aniversario, y para promocionar tan señalada cita, está llevando a cabo una particular gira hasta dicha fecha por diversas ciudades alemanas, que arrancó el 18 de octubre.

La más reciente parada se dio este pasado día 16 desde la sala Hellraiser de Leipzig, donde se defendieron tres de los principales campeonatos de wXw.

En el estelar, Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) pusieron por sexta vez sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas wXw, ante Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones), ganadores del World Tag Tournament el pasado septiembre. Antes, Peter Tihanyi hizo lo propio con el Campeonato Mundial Unificado wXw frente a Hektor Invictus y Dennis Dullnig buscó conservar su estatus a costa de Elijah Blum.

Completando el cartel, 1 Called Manders se midió a Metehan, The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) enfrentaron a Shigehiro Irie y Zoltan, hubo choque de tercias con KxS (Axel Tischer & Fast Time Moodo) y Jane Nero yendo contra Alex Duke, Dieter Schwartz y Zeritus, además de un duelo entre Lucia Lee y Madison Marley.

Este show no se emitió vía canal de YouTube de wXw, pero algunas de sus luchas pueden verse gratuitamente allí.

► Greedy Champions

The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) derrotaron a Shigehiro Irie y Zoltan .

. 1 Called Manders derrotó a Metehan . Tras dos de sus Lariats, el primero con el brazo izquierdo a pies parados y el segundo con el derecho en carrera, Manders cubrió al ex NXT UK en un buen combate que duró algo menos de 15 minutos.

. Tras dos de sus Lariats, el primero con el brazo izquierdo a pies parados y el segundo con el derecho en carrera, Manders cubrió al ex NXT UK en un buen combate que duró algo menos de 15 minutos. KxS (Axel Tischer & Fast Time Moodo) y Jane Nero derrotaron a Alex Duke, Dieter Schwartz y Zeritus .

. CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) derrotó a Elijah Blum para retener el título . Dullnig buscó trampeos desde el minuto uno de encuentro, y finalmente, una distracción de Robin Christopher Fohrwerk le permitió utilizar su cinturón contra Blum y este sucumbió a la cuenta de tres, entre muy sonoros abucheos.

. Dullnig buscó trampeos desde el minuto uno de encuentro, y finalmente, una distracción de Robin Christopher Fohrwerk le permitió utilizar su cinturón contra Blum y este sucumbió a la cuenta de tres, entre muy sonoros abucheos. Madison Marley derrotó a Lucia Lee .

. CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Peter Tihanyi (c) (con Robin Christopher Fohrwerk) derrotó a Hektor Invictus para retener el título .

. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) derrotaron a Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) para ganar el título. Una lucha bastante simple, marcada por un golpe que el árbitro recibió, propiciando que los galeses se mantuvieran en la lucha, ante la ausencia de una mano autorizada que realizara un conteo de tres tras recibir el remate conjunto de Planet Gojirah. Seguidamente, una interferencia de Laurance Roman, sempiterno enemigo de Dreissker, distrajo a este lo suficiente para ser acorralado por White y Jones y ser puesto de espaldas planas luego del combo Rodillazo + Sidewalk Slam. Greedy Souls conquistaron así por primera vez el oro de duplas de wXw, su primero fuera de UK.

Was für ein Main Event-Krimi bei #wXwAnniversary im Hellraiser Leipzig! Nach einem Eingriff von The Grind schnappen sich die Greedy Souls (@Bronco_PW & @dannyjoneswres) den Sieg und krönen sich zu den neuen wXw World Tag Team Champions! pic.twitter.com/JZxrE2xCkP — wXw Germany (@wXwGermany) November 16, 2025