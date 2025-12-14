► El legado de Peter Tihanyi

⇒ La conclusión principal que puede sacarse del más reciente show de aniversario de wXw es que la casa germana ve a Peter Tihanyi como un tesoro a preservar en el centro de su producto a largo plazo. Y ni siquiera la popularidad actual de Ahura ha hecho que wXw sucumba a la tentación de rendirse al «face» candente de turno. Sin embargo, parece que Ahura también es un proyecto a largo plazo, y ese mencionado anuncio en el epílogo resultaría revelador al respecto. Aparte de todo lo que dio de sí el «main event» (y su poscombate), me quedo con el «opener» y con el 1 Called Manders vs. Timothy Thatcher por ser dos combates alejados del estilo habitual predominante hoy día en la escena alternativa, sin desmerecer la Triple Amenaza por el Campeonato Europeo y el regreso de Jurn Simmons. Mi único pero, el aporte femenil, muy por debajo al de otros años.

8/10