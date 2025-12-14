wXw celebra mañana su 25 aniversario con el regreso de Timothy Thatcher
► El legado de Peter Tihanyi
- Este 25 aniversario abrió con un vídeo donde se mostraron imágenes del primer show de la historia de wXw, allá por la Nochebuena del 2000, con varios nombres ilustres que han llevado a la empresa a su posición actual, como Zack Sabre Jr. (campeón inaugural), Gunther (entonces WALTER), El Genérico (hoy Sami Zayn), Karsten Beck o John Klinger, hasta confluir con los habituales del presente.
- Antes del show principal, dos combates se disputaron en Fight Forever (el «kickoff»): Dieter Schwartz derrotó a Stephanie Maze y Bobby Gunns hizo lo propio con Shigehiro Irie para clasificarse al 16 Carat Gold.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: The Grind (Laurance Roman y Nick Shreier) derrotaron a Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) para ganar el título. Sin necesidad de 30 minutos de lucha ni grandes «spots», contaron una historia de perfecta manera: Dressker y su intento de infligir daño sobre Roman (antiguos socios en Amboss) evitando interactuar con él, y a cambio, apalizando a Schreier, aparente eslabón débil, quien acabó por encandilar al público con sus «kickouts»; si bien Empire lució algo secundario. Finalmente, The Grind demostraron su resiliencia, luego de no rendirse ante un doble Half Crab, y tumbaron a Dreissker mediante su remate conjunto (Grind Time). Schreier cubrió a «The Avalanche» y ganó así su primer título en wXw. Refrescante ver en el contexto actual combates que apelan a la vieja escuela. Tras el choque, Dreissker agarró los cinturones y se los tiró a The Grind, reconociendo (a su manera) la derrota.
- wXw recordó la coronación de Killer Kelly como primera campeona de la promotora en su 17 aniversario.
- Jane Nero derrotó a Madison Marley. Este emparejamiento se produjo hace menos de una semana en GWF, por el título femenil de la promotora, con victoria para Nero tras ciertos trampeos. Aquí, aunque el duelo careciera de interferencias, Nero y Marley se conjuntaron peor. Un Twist Of Fate le dio la victoria a la germana vía pinfall, luego de que desequilibrara a la danesa y esta pareciera lesionarse por un golpe contra un esquinero.
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) derrotó a Jurn Simmons para retener el título. Gran reacción la generada por Simmons en su regreso (obviando una breve implicación el pasado verano en un combate multitudinario, su anterior lucha se dio dos años atrás). Y apenas transcurrido un minuto, el ex Campeón Mundial Unificado wXw estuvo a punto de llevarse un oro que nunca ha tenido. Buena forma de seguir construyendo a Dullning como uno de los rudos más odiados de wXw, «Cash» tuvo que valerse de un piquete de ojos cuando el réferi no miraba para tumbar a Simmons con un Martinete y la Invictus Knee, hasta ponerlo de espaldas planas. Una referencia a su antiguo compañero de dupla nada gratuita, porque en las postrimerías Hektor Invictus lo atacó y lo retó a un «Loser Leaves wXw» para el evento Back To The Roots (24 de enero). Esta rivalidad merecía una culminación así.
- El siguiente punto de su videoteca mostrado por wXw fue la victoria de Ilja Dragunov sobre Gunther (entonces WALTER) en la final del 16 Carat Gold de 2017. El anunciador dio cuenta de que «The Ring General» sería el rival de John Cena en el último combate de este.
- LUCHA A CUATRO BANDAS: Rambo y Metehan derrotaron a 10/10 Next Level (Alex Duke & Alexander Bellamy), Hype Dawgs (Kuro & Mecca) y KxS (Axel Tischer & Fast Time Moodo). Entretenido desfile de duplas, a priori sin nada en juego, aunque al final, el comentarista de TrillerTV (Mett Dimassi) sugirió que los ganadores podrían haberse posicionado como retadores al Campeonato Mundial de Parejas wXw. Rambo también es un consentido del público en wXw, y Metehan, ejerciendo de técnico, hizo la cuenta de tres sobre Bellamy tras su Sliding Forearm.
- 1 Called Manders derrotó a Timothy Thatcher. Antes de la lucha, Thatcher dio las gracias al público, para después decir que él debía retirar a John Cena y no Gunther, cambiando radicalmente el tono y enseñando el dedo corazón. Genial. Manders buscó su Lariat tras un Suplex sobre Thatcher fuera del ring, el californiano lo enganchó en un Fujiwara Armbar, pero «The Boss of the Plains» se soltó y le aplicó dos Lariats más: 1, 2 y 3. Un duelo feo, no en el sentido de malo, sino en el sentido de poco vistoso dentro de lo que hoy se considera vistoso. Y eso me encantó. Como un combate de catch de la primera mitad del siglo XX bañado con el «strong style» nipón. En las postrimerías, Thatcher se reconcilió con el público y Manders lo puso como inspiración, mientras el público coreaba el nombre del ex-Ringkampf.
- PELEA CALLEJERA: Elijah Blum derrotó a Robin Christopher Fohrwerk. El «CEO» de High Performer Ltd. salió al son de un tema de la banda de Blum y lo atacó por la espalda, aunque esta estrategia no fue muy efectiva. Fohrwerk logró hacer que Blum atravesara una mesa mediante una Powerbomb. Y es más: golpeó a Blum con su bastón e incluso empleó el mango a modo de punzón para abrirle la cabeza de muy mala manera. Tanta sangre brotaba de la frente de Blum que algunos espectadores en primera fila lucían incómodos. Y ni siquiera esto tuvo mucho efecto en Blum, quien poseído por el espíritu de la venganza cual Eric Draven, se repuso y finiquitó al rudo mediante su Sliding Forearm, no sin antes propinarle una patada en sus partes pudendas. Buen aporte «hardcore» al show.
- Nuevo recuerdo desbloqueado por wXw. Esta vez, el triunfo de Absolute Andy sobre Bryan Danielson en Dead End IX Beta.
- TRIPLE AMENAZA POR EL CAMPEONATO EUROPEO WXW (VACANTE): Ricky Sosa derrotó a Joseph Fenech Jr. y Zoltan para ganar el título. Hacía algún tiempo que no presenciaba una Triple Amenaza donde la aportación de cada competidor estuviera tan equilibrada y el protagonismo se repartiera tan a partes iguales. Asimismo, la acción fue brillante, con varios rompimientos de pin muy bien secuenciados. Zoltan, el novato de la contienda, cuajó una actuación muy meritoria y fue el favorito del público durante toda la lucha. Pero acabó encajando el pin, tras la espectacular Blue Thunder Bomb de Sosa, quien se hizo de esta manera con el primer gran oro de su carrera. No pierdan de vista al neerlandés, porque seguro que pronto lo verán en una empresa «mainstream».
- CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Peter Tihanyi (c) derrotó a Ahura para retener el título. Tihanyi salió sin Robin Christopher Fohrwerk, y esto ya apuntaba a que veríamos un duelo sin interferencias, decisión muy acertada. El campeón se bastó de su agudeza, punto narrativo aquí, en pos de demostrar su valía tras conquistar la presea y retenerla ante 1 Called Manders gracias a la ayuda de Fohrwerk. Tihanyi rompió la bota derecha de Ahura y este tuvo que luchar medio combate con ese pie descalzo. Hubo un muy buen falso final, cuando Ahura, en cierto lance donde el árbitro fue empujado hacia una esquina, endosó un golpe bajo a Tihanyi al estilo de Karsten Beck y seguidamente le aplicó un Martinete. Bonito tributo al añorado «König der Catcher». En la última secuencia, Tihanyi defenestró la pierna derecha de Ahura con un Dragon Screw entre las cuerdas y lo remató con su Slingshot Cutter sobre los 20 minutos de contienda. Sólido estelar.
- Como epílogo, la fanaticada despidió entre aplausos a Ahura, quien tomó un micro y dejó un anuncio muy intrigante: participará en el 16 Carat Gold, y si no sale ganador del torneo, colgará las botas.
⇒ La conclusión principal que puede sacarse del más reciente show de aniversario de wXw es que la casa germana ve a Peter Tihanyi como un tesoro a preservar en el centro de su producto a largo plazo. Y ni siquiera la popularidad actual de Ahura ha hecho que wXw sucumba a la tentación de rendirse al «face» candente de turno. Sin embargo, parece que Ahura también es un proyecto a largo plazo, y ese mencionado anuncio en el epílogo resultaría revelador al respecto. Aparte de todo lo que dio de sí el «main event» (y su poscombate), me quedo con el «opener» y con el 1 Called Manders vs. Timothy Thatcher por ser dos combates alejados del estilo habitual predominante hoy día en la escena alternativa, sin desmerecer la Triple Amenaza por el Campeonato Europeo y el regreso de Jurn Simmons. Mi único pero, el aporte femenil, muy por debajo al de otros años.
8/10
