Resultados wXw 16 Carat Gold 2026 (segunda jornada)

Tras presentar ayer en el mismo escenario, el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania), sus eventos Independent Wrestling Summit y AMBITION 17, wXw volvió a la carga con la segunda jornada de su 16 Carat Gold 2026.

Vimos las cuatro luchas correspondientes a los cuartos de final del torneo, YAMATO vs. Erick Stevens, Thomas Shire vs. Zoltan, Alan Angels vs. Peter Tihanyi y Tetsuya Naito vs. Ahura.

Además, dos importantes choques titulares: Elijah Blum (c) vs. 1 Called Manders por el Campeonato Mundial Unificado wXw y The Grind (c) vs. Planet Gojirah en una «street fight» por el Campeonato Mundial de Parejas wXw.

Completando el cartel, Chihiro Hashimoto se unió a Katsuya Murashima para ir contra Jane Nero y Alex Duke, mientras Rambo y Metehan enfrentaron a Starboy Charlie y Titus Alexander.

Esta segunda jornada del 16 Carat Gold pudo verse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV.

► Ahura vive (II)

Dave Bradshaw y Norman Harras ejercieron de comentaristas.

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: YAMATO derrotó a Erick Stevens. Con sólo dos combates, YAMATO ya se ha ganado al público germano. Sobre los 11 minutos, el icono de Dragongate repitió el final de la lucha de primera ronda: su mal llamado Almighty Frankensteiner (realmente, una Huracarrana) para sorprender a su rival poniéndolo de espaldas planas, tras lucir aparentemente noqueado por un Discus Elbow del estadounidense, quien dominó la mayor parte del choque y fue despedido entre aplausos y cánticos de «please, come back». Un duelo que pareció sacado de los años dorados de ROH, donde compitieron YAMATO y Stevens. ♠♠♠ 3/4

Rambo y Metehan derrotaron a Crush Boys (Titus Alexander y Starboy Charlie). Lucha un tanto de relleno, aunque la acción fuese buena. Dieron guerra los jóvenes foráneos, pero los locales lograron emboscar a Alexander y luego de un tremendo Backbreaker de Rambo, el Running Forearm de Metehan y por último la Plancha de «el Comandante», acabó sucumbiendo ante la cuenta de tres. Charlie, quien parece ha firmado con WWE, no recibió el pin; detalle curioso. ♠♠♠ 1/4

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: Thomas Shire derrotó a Zoltan. Cada día que pasa, Zoltan mejora su desempeño, aunque no deja de mostrar muchos manierismos del 80% de los jóvenes talentos actuales. El húngaro sacó de quicio al americano con su dinamicidad y este lo puso en el suelo con movidas de puro «powerhouse», hasta, sobre los ocho minutos de contienda, rematarlo con su Helicóptero y una Powerbomb para 1, 2 y 3. ♠♠♠ 1/2

Chihiro Hashimoto y Katsuya Murashima derrotaron a Jane Nero y Alex Duke (con Aleksander Bellamy). Murashima y Hashimoto (ambos venían de ganar en AMBITION 17) fueron los grandes favoritos en otra lucha de relleno, pero que por la mera presencia de la nipona se hizo entretenida. Duke llevaba escrito en la frente que recibiría el pin, et voilà: vía German Suplex con puente de Murashima. ♠♠♠

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: Peter Tihanyi derrotó a Alan Angels. Tihanyi vendió estar todavía dolido de sus costillas como consecuencia del primer combate del torneo. Y esto fue aprovechado por Angels en varias ocasiones, como en una patada directa a la región tras usar al réferi de escudo, o al desequilibrar a Tihanyi de un esquinero. Angels logró aplicarle su Angel's Wings, pero Tihanyi pudo salirse en 2.99. Angels buscó entonces una Triangle Dropkick y Tihanyi lo recibió con su Slingshot Cutter (el segundo de la contienda) para ponerlo de espaldas planas. Espectacular secuencia final de un notable duelo donde otra vez, Tihanyi no dio visos de rudeza. ♠♠♠♠

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: Ahura derrotó a Tetsuya Naito. Certero emparejamiento por el carisma de los implicados y por el poco ortodoxo estilo luchístico que ambos suelen mostrar. Tan querido es Ahura que pese a valerse de un golpe bajo, fue aplaudido. Y más apoyo se ganó cuando logró volver a tiempo al ring antes del conteo de 10 tras comerse varias sillas al buscar un Springboard y cuando no sucumbió al Destino de Naito poco después. Ahura se repuso entonces y con su Salamandra y el pin, se mantuvo vivo otro día. Naito acabó conjuntando una actuación bastante digna. ♠♠♠ 1/4

En las postrimerías, el público dio las gracias al Tranquilo de Japón y este mostró sus respetos a Ahura.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW, PELEA CALLEJERA: Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) derrotaron a The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) (c) para ganar el título. The Grind hicieron su entrada al son de «Enter Sandman», en un trabajo de producción de wXw que ya quisieran algunas empresas «mainstream». Gojirah salieron más contundentes, pero The Grind lograron reponerse, devolviéndoles el guante e introduciendo mesas. La primera la rompieron valiéndose de Dreissker y seguidamente aplicaron su Grind Time sobre Empire, sin que resultase efectivo, para acabar Schreier rompiendo la segunda. Aunque Empire se guardaba la guinda: una bolsa llena de chinchetas… que él acabó probando. Cuando Roman parecía cerca de acabar con Dreissker, Robin Christopher Fohrwerk hizo acto de presencia y ayudó a Empire a que inmovilizara a Roman en un esquinero. Schreier fue emboscado entonces por Gojirah y rematado con su Beast Buster sobre las chinchetas de marras. 1, 2 y 3: tres veces campeones. Los comentaristas quedaron desconcertados ante la incógnita de por qué Fohrwerk ayudó a Gojirah. Casi media hora de sustanciosa violencia, estas duplas nunca decepcionan. ♠♠♠♠

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) derrotó a 1 Called Manders para retener el título. Blum quería que Manders lo retara porque el pasado año el cowboy le arrebató el oro en liza y volvió a llevarse la victoria en un «Texas Death Match». Blum fijó su objetivo en la muñeca y mano derecha de Manders a raíz de que este fallara un machetazo. Y para más inri, en el mismo brazo, Manders se hizo una considerable raja después de endosarle un Powerslam a Blum contra varios asientos de primera fila. Aún así, Manders hizo dos «kickouts» agónicos en 2.99 y se repuso, pero en su empeño por seguir valiéndose de su brazo tocado no pudo rematar a Blum con su Lariat. Como consecuencia, y ante la imposibilidad de victoria, aceptó su destino y fue puesto de espaldas planas al recibir el Sliding D de Blum, quien de tal manera se ganó el respeto del «Boss of the Plains». Buena narrativa en un estelar que se sintió importante. ♠♠♠♠

Antes de concluir la velada, Bobby Gunns atacó a traición a Elijah Blum y mostró sus intenciones de conquistar el título mundial unificado.

⇒ La historia de Ahura está siendo el gran aliciente de este 16 Carat Gold, cuyas cuatro luchas de cuartos resultaron notables y disponen unas semifinales muy atractivas. Pero además, se sumaron otras dos ajenas al torneo, las titulares, para conjuntar una segunda jornada mejor que la primera, donde sólo la inclusión de esos dos encuentros de duplas, «fillers» en toda regla (aunque de ninguna manera malos combates), impidieron que resulta completamente redonda. Recuerden, la conclusión llega hoy, a partir de las 12:30 pm ET, visualizable vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV.

