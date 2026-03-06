Resultados wXw 16 Carat Gold 2026 (primera jornada)

► Ahura vive

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Peter Tihanyi derrotó a Arez . Aunque Tihanyi acabó con la boca sangrante y las costillas un tanto tocadas, la lucha no fue todo lo redonda que uno esperaría, considerando la calidad de los protagonistas. Mett Dimassi, comentarista en inglés junto a Dave Bradshaw, apuntó que el Tihanyi rudo que vemos en wXw buscaba la victoria más rápida posible en vistas a la maratón de luchas que necesitaba afrontar si pretendía ganar el torneo, y que esto lo frustró, ante la sapiencia de su rival. Pero en cualquier caso, Tihanyi no se valió de trampeos. Un 450 sobre un Arez que justo iba a ponerse en pie le dio el pase, en una secuencia original. ♠♠♠ 1/2

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Zoltan derrotó a BUSHI . Tuvo un inicio fulgurante Zoltan, poniendo en aprietos al enmascarado. BUSHI buscó entonces rebajar el ímpetu del mozalbete con llaves de rendición directas a sus piernas, pero este se mantuvo firme y acabó sorprendiéndolo con un súbito backslide para ponerlo de espaldas planas en unos siete minutos. Victoria muy aplaudida, al contrario que la anterior. ♠♠♠ 1/4

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Thomas Shire derrotó a Chihiro Hashimoto . Aunque me habría gustado ver más de Hashimoto en el torneo, imperó la lógica, y en ningún momento la máxima monarca de Sendai Girls desentonó contra el estadounidense, sobreviviendo a su remate (con un «kickout» que entusiasmó al respetable) y estando cerca de llevarse la victoria. Pero en última instancia, Shire evitó un intento de Lanza de Hashimoto y tras un Lariat en la nuca le endosó el pin. ♠♠♠ 1/2 Hashimoto, les recuerdo, enfrentará a Kanji mañana en AMBITION 17.

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Erick Stevens derrotó a Bobby Gunns . Notable choque el que se sacaron estos veteranos, muy igualado, con numeroso y jugoso golpeo y varios finales falsos, donde ambos mostraron considerable resiliencia, hasta que un Northern Lights Brainbuster y la cuenta de tres decantaron la balanza del lado del foráneo. Dave Bradshaw dijo que Stevens no acusaba «ring rust» alguno, y claro que no, porque para tener «ring rust» debes haber estado un tiempo sin competir, y el veterano continúa bastante activo desde que recuperara su carrera el pasado año. ♠♠♠ 3/4

Jane Nero hizo acto de presencia y acompañada de Alex Duke y Aleksander Bellamy, se autoproclamó nueva Campeona Mundial wXw, con el desactivado cinturón ad hoc en mano. La producción terminó por cortarle el micro para seguir con el torneo.

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Alan Angels derrotó a Titus Alexander . Primer combate en Europa para Alexander, que aunque parece un luchador genérico, es capaz de ejecutar movimientos a una velocidad que se ve en muy pocos talentos, causando grata impresión. Tan bien se combinó con Angels que desataron gritos de «Fight Forever» en el Turbinenhalle 1. Angels, por su parte, ejerció como rudo, visible en la última secuencia: Alexander tenía el control y parecía cerca de vencer, pero al entrar en el ring, el ex-AEW lo sorprendió con una patada circular, un brutal Destroyer y el Angel’s Wings para seguidamente cubrirlo. ♠♠♠ 3/4

Mercedes Martinez fue anunciada para el Femmes Fatales 2026 (25-27 de septiembre).

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Tetsuya Naito derrotó a Dieter Schwartz . La implicación estrella de la noche, Naito tuvo así su primer combate individual en wXw contra Schwartz, uno de los pocos gladiadores habituales de la empresa en 2026 que podría haber encajado en Ringkampf, y esto encanta al público de la promotora. En el inicio, lanzó a Naito contra un esquinero sin protección, dañándole el hombro izquierdo, quien realmente fue casi un peso muerto durante casi toda la pugna, a excepción de la secuencia final, cuando se sacó de la nada dos Destinos que le dieron el pase a siguiente ronda vía pin. ♠♠♠

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: YAMATO derrotó a Axel Tischer . Y con este duelo llegaron los cánticos de «This Is Awesome». YAMATO tiene un año más que Tetsuya Naito, pero por estado físico, parece tener diez menos. Los primeros minutos fueron de científico llaveo, entonces Tischer impuso su poderío y tomó el control, hasta que YAMATO se repuso y las tornas se igualaron. Sobre los 16 minutos, en plena vorágine de alternativas, «The Almighty» se sacó una Huracarrana con la que sorprendió a Tischer y lo puso de espaldas planas. ♠♠♠ ♠ YAMATO y Tischer se mostraron respeto en las postrimerías, ante cierta reticencia del alemán.

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Ahura derrotó a Dennis Dullnig. Los minutos iniciales fueron un «brawleo» en toda regla, con muchas secuencias lejos del ring, entre las primeras filas de sillas del Turbinenhalle 1. Ahura no salió muy bien parado, en concreto su hombro derecho, principal objetivo para el Campeón Shotgun. Desde ahí, toda la contienda fue una continua carrera cuesta arriba para Ahura, desesperando a Dullnig por su resiliencia, resistiendo la Invictus Knee. Así que Dullnig se valió de un golpe bajo mientras el árbitro estaba grogui por un lance fortuito y remató a Ahura con un pequeño martillo. ¿Dije remató? Bueno, no, porque Ahura hizo un «kickout» que enalteció a los asistentes, se repuso y aprovechando que Dellnig discutía con el réferi, lo tumbó con su Salamandra. 1, 2 y 3: Ahura vive. Emocionante combate por el intríngulis de si sería su último, con final feliz. ♠♠♠♠1/4

⇒ Sólido nivel «in-ring» durante la apertura del 16 Carat Gold en un show directo, donde las dos últimas luchas destacaron sobre el resto. La primera, por recordarnos la maestría de YAMATO. La segunda, por tal vez suponer el primer acto de la redención de Ahura, que consumaría ganando el torneo. Y ya, visto lo visto, creo que todo lo que no sea de aquí en adelante una victoria de Ahura se antojará decepcionante para los aficionados. Imaginen que se planta en la final y cae contra Tetsuya Naito.

♠♠♠3/4

