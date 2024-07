Resultados WWE SuperShow en Osaka, Japón (25/7)

Camino a SummerSlam, el elenco principal (Raw y SmackDown) de la WWE acaba de realizar un evento no televisado en la arena EDION Arena Osaka en la ciudad de Osaka en Japón. No te pierdas nada de lo ocurrido en los combates con los resultados y las imágenes que te ofrecemos a continuación.

Kofi Kingston tuvo su primer combate en un mes después de superar una lesión. También es destacable la presencia de Meiko Satomura, la cual ya habíamos adelantado, pero no está de más recordar que es su primera lucha en más de un año en WWE.

Thank you so much, #WWEOsaka ❣️🏴‍☠️🌊🌊🌊

たくさんのご声援、応援ボード、コスプレ、Tシャツ着用本当にありがとうございました✨✨

見つけてパワーいただきましたよ〜🥰🔭 pic.twitter.com/fBDPLeLcyT

— Kairi Sane (@KAIRI_official) July 25, 2024