Resultados WWE Road To WrestleMania SuperShow (5/2)

WWE estuvo este 5 de febrero de 2023 celebrando un house show -llamado Road to WrestleMania SuperShow debido a que estamos recorriendo el Camino a WrestleMania 39; también conocido como WWE Sunday Stunner fuera de este calendario actual- en el Pensacola Bay Center en Pensacola, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Road To WrestleMania SuperShow (5/2)

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair (c) vs. Bayley terminó sin resultado de después de que Dakota Kai e IYO SKY interfirieran para ayudar a la contendiente. Becky Lynch apareció para salvar a la campeona y se armó un combate de duplas.

de después de que Dakota Kai e IYO SKY interfirieran para ayudar a la contendiente. Becky Lynch apareció para salvar a la campeona y se armó un combate de duplas. Bianca Belair y Becky Lynch vencieron a Damage CTRL (Bayley e IYO SKY)

The Bloodline (Jimmy Uso y Solo Sikoa) vencieron a Ricochet y Braun Strowman

Candice LeRae venció a Piper Niven

The Brawling Brutes (Sheamus, Butch y Ridge Holland) vencieron a Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci)

Light’s Out Street Fight: Bray Wyatt venció a LA Knight

Campeonato Femenil SmackDown: Charlotte Flair venció a Liv Morgan y Sonya Deville para retener el título

El combate tuvo que ser detenido durante un momento debido a una posible lesión de Deville. La luchadora fue evaluada por uno de los médicos del equipo e hizo su regreso desde bastidores para el final de la lucha.

Cody Rhodes venció a Seth Rollins

Y a continuación vemos algunas fotos del evento no televisado:

The best shot of the night i got was @CodyRhodes . My father grew up watching his dad, i grew up watching his brother and now my kids can grow up watching him! #WWEPensacola #wwe pic.twitter.com/v9Te3LuZWH — Matthew (@VapeRescue1) February 6, 2023

Becky and Bianca, I would love to see them as a tag team ❤️ #WWEPensacola pic.twitter.com/CiVNt4Si8b — 𝕋𝕒𝕪𝕝𝕠𝕣 💕 (@LynchXKota) February 6, 2023

Bray Wyatt made a dream come true tonight and signed my title. His storyline with randy and Alexa saved me when My life needed it. this autograph means more than a tweet could express Thank you @Windham6 #WWEPensacola pic.twitter.com/PBQfEA7gEN — Bitcoin king (@BitcoinDatboyjw) February 6, 2023

