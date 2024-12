Resultados WWE Live Holiday Tour (Orlando, 28.12.2024)

Mientras AEW celebraba su último PPV de 2024, Worlds End, en la misma ciudad, Orlando, WWE realizaba un evento no televisado. A continuación, repasamos los resultados de cada uno de los combates que se llevaron a cabo así como también vemos unas cuantas imágenes de los mismos.

► WWE Live Holiday Tour

Bianca Belair, Naomi y Rhea Ripley derrotan a The Pure Fusion Collective (Shayna Baszler, Sonya Deville y Zoey Stark)

derrotan a The Pure Fusion Collective (Shayna Baszler, Sonya Deville y Zoey Stark) Andrade vence a Carmelo Hayes

vence a Carmelo Hayes #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) (c) derrotan a A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller), The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) y The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

Bayley derrota a Tiffany Stratton

The Bloodline (Jacob Fatu y Tama Tonga) derrotan a The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso)

Katana Chance y Kayden Carter derrotan a The Unholy Union (Alba Fyre e Isla Dawn)

Campeonato Femenino : Nia Jax (c) derrota a Michin

: Nia Jax (c) derrota a Michin Campeonato Indiscutido: Cody Rhodes (c) derrota a Kevin Owens

JEY USO AND JIMMY USO CATCH SOLO SIKOA OFF GUARD AND PUT HIM THROUGH A TABLE!!!! #WWEOrlando Solo was trying to YEET with his brothers😭😭😭 pic.twitter.com/QsJh80aVeP — Matthew Mason (@MatthewMason__) December 29, 2024

It’s so chaotic and I absolutely love it!

💋👹💚

Holiday Tour Night 2!#WWEOrlando pic.twitter.com/JkUiisyIsF — Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) December 29, 2024

Triple suplex from Naomi, Rhea Ripley and Bianca Belair🔥 #WWEOrlando pic.twitter.com/9RqE8GOXvR — Matthew Mason (@MatthewMason__) December 29, 2024

CODY IS WHOOPING KEVIN OWENS’ ASS AT A HOUSE SHOW😭😭 HES STANDING ON BUSINESSSSSS#WWEOrlando pic.twitter.com/u2dWe8dbCD — #WeWantCody (@WeWantCody_) December 29, 2024

ANDRADE DEFEATS CARMELO HAYES IN THE TRUE GAME 7 AT #WWEOrlando 🔥🔥 pic.twitter.com/LB7YeS3S76 — Matthew Mason (@MatthewMason__) December 29, 2024

