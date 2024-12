Resultados WWE Live Holiday Tour (Miami, 29.12.2024)

WWE viajó hasta la ciudad de Miami en el estado de Florida para celebrar uno de sus últimos eventos no televisados de 2024. A continuación, repasamos los resultados de cada uno de los combates que se llevaron a cabo así como también vemos unas cuantas imágenes de los mismos.

► WWE Live Holiday Tour (Miami, 29.12.2024)

WWE Tag Team Championship : DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) (c) vencieron a A-Town Down Under (Grayson Waler y Austin Theory) y The Motor City Machine Guns (Chris Sabin u Alex Shelley)

: DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) (c) vencieron a A-Town Down Under (Grayson Waler y Austin Theory) y The Motor City Machine Guns (Chris Sabin u Alex Shelley) Andrade derrotó a Carmelo Hayes

WWE Women’s Championship : Nia Jax (c) derrotó a Michin

: Nia Jax (c) derrotó a Michin The Bloodline (Solo Sikoa and Jacob Fatu) (with Tama Tonga) vencieron a Jimmy Uso and Jey Uso

Bayley venció a Tiffany Stratton

Rhea Ripley, Bianca Belair & Naomi derrotaron a Pure Fusion Collective (Sonya Deville, Zoey Stark & Shayna Baszler)

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes (c) derrotó a Kevin Owens

Cody Rhodes gave a signed weight belt to a kid who beat cancer🫶 QB1 doing QB1 things🙌#WWEMiami pic.twitter.com/Vc8tEyS0Bz — #WeWantCody (@WeWantCody_) December 30, 2024

I thought that was Grayson— you know, people can get smaller. Although, it was kinda cool in a way to be reunited.#WWEMiami pic.twitter.com/BXzohFynek — Theorynator. 〢 NOT @_Theory1 (@PredictABigBang) December 30, 2024

No te pierdas además lo ocurrido esta semana en WWE TV: