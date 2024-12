Resultados WWE Live Holiday Tour (Baltimore, 28.12.2024)

WWE viajó hasta la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland para celebrar uno de sus últimos eventos no televisados de 2024. A continuación, repasamos los resultados de cada uno de los combates que se llevaron a cabo así como también vemos unas cuantas imágenes de los mismos.

► WWE Live Holiday Tour

LA Knight derrota a Santos Escobar

The Wyatt Sicks (Dexter Lumis, Erick Rowan, Joe Gacy y Nikki Cross) derrotan a The Final Testament (Akam, Karrion Kross, Rezar y Scarlett)

Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (con Raquel Rodríguez) (c) derrota a IYO SKY

Campeonato Intercontinental: Bron Breakker (c) derrota a Kofi Kingston y Otis en un combate de triple amenaza

CM Punk y Rey Mysterio vencen a Kofi Kingston y Xavier Woods

OTis derrota a Ludwig Kaiser

Seth Rollins derrota a Dominik Mysterio

Campeonato Mundial de Peso Completo: Gunther (c) derrota a Damian Priest

REY MYSTERIO TOOK THE BELT OUT ON HIS SON DOMINIK MYSTERIO 😂#WWEBaltimore pic.twitter.com/uGA5hbUULI — FADE (@FadeAwayMedia) December 29, 2024

CM Punk And Rey Mysterio Teams Up At #WWEBaltimore 🤩♥️ pic.twitter.com/1ttxtLe2Kt — Rey Mysterio Fanpage (@ReyFanpage_619) December 29, 2024

WHY WAS IYO SPANKING LIV MORGAN LIKE THIS??? LMFAOOOOOOOOOO#WWEPittsburg pic.twitter.com/r4JgfKSgGQ — FADE (@FadeAwayMedia) December 28, 2024

