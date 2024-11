Resultados WWE Live en Dublín, Irlanda (03/11/2024)

Habiendo quedado atrás un nuevo evento premium, Crown Jewel, el elenco principal (Raw y SmackDown) de la WWE celebra un show no televisado en la 3Arena en la ciudad de Dublín en el país de Irlanda en Reino Unido. No te pierdas nada de lo ocurrido en los combates con los resultados y las imágenes que te ofrecemos a continuación.

Wrestling has genuinely given me a lot in my life.

The best thing it’s given me is wonderful memories with my Nana.

She got to see her fave @CodyRhodes and had a ball. #WWEDublin https://t.co/QWj6YeabyL pic.twitter.com/jko7Q0kThe

— Agent Drix (@AgentDrix) November 3, 2024