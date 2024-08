Resultados WWE Live (18-8): ¡No lo verás en TV!

Habiendo quedado atrás SummerSlam, el elenco principal (Raw y SmackDown) de la WWE celebró un evento no televisado en la Hertz Arena en la ciudad de Fort Myers en el estado de Florida en Estados Unidos. No te pierdas nada de lo ocurrido en los combates con los resultados y las imágenes que te ofrecemos a continuación mientras al mismo tiempo las Superestrellas se preparan para Bash in Berlin.

I looked so good at @WWE tonight that the crowd was jealous & booed me. It’s the only explanation. I’m SURE #WWEFortMyers won’t be anything like #WWELakeland 🖤 pic.twitter.com/6ZibPiUG2p — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) August 18, 2024

► Resultados WWE Live (18-8)

Braun Strowman, Odyssey Jones y Kofi Kingston vencieron a The Judgment Day (Finn Balor, JD McDonagh y Carlito)

Sami Zayn derrotó a Ludwig Kaiser

Campeonato de Parejas : The Bloodline (Tama Tonga y Tonga Loa) (c) derrotaron a #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano)

: The Bloodline (Tama Tonga y Tonga Loa) (c) derrotaron a #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) Campeonato Mundial de Peso Completo : Gunther (c) venció a Damian Priest

: Gunther (c) venció a Damian Priest Naomi venció a Chelsea Green

Kevin Owens y Randy Orton vencieron a A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller)

Campeonato Indiscutible: Cody Rhodes (c) derrotó a Solo Sikoa en una lucha callejera

The crowd has turned into fireflies at #WWEFortMyers pic.twitter.com/VsDps94h4l — JD (@Methodikul) August 19, 2024

¿Qué te pareció este evento no televisado de la WWE?

Asimismo, no te pierdas nada de lo ocurridó en televisión esta semana en la WWE: