A una semana de que veamos Succession, su primer especial, WWE EVOLVE presentó ayer vía YouTube y Tubi un último episodio previo, grabado el pasado 5 de septiembre, como de costumbre, desde el Performance Center de la compañía en Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para este capítulo: Wendy Choo vs. Nikkita Lyons, Dante Chen vs. It’s GAL y el regreso de The High Ryze (Tyriek Igwe y Tyson Dupont) yendo contra Marcus Mathers y Aaron Rourke.

Además, Kali Armstrong y Kendal Grey tuvieron un careo antes de su lucha titular en Succession, mientras Jackson Drake firmó el contrato para su respectivo compromiso, con un rival que no se desveló hasta el final del show, dada la lesión de Keanu Carver.

► Camino a Succession (III)

Stevie Turner abrió el show anunciando que Keanu Carver se encontraba lesionado y que determinarían nuevo rival para Jackson Drake en Succession.

Chuey Martinez dio paso al careo entre Kali Armstrong y Kendal Grey. La retadora dijo estar harta de la prepotencia que mostraba Armstrong, mencionando cómo apalizó a su amiga Carlee Bright la semana pasada. Armstrong reconoció la valía de Grey y su bagaje en lucha amateur, pero dejando claro que ella era mejor. Simple pero efectivo segmento, aunque pensé que Bright jugaría un mayor papel en el pique.

Brooks Jensen asaltó a Tate Wilder durante una entrevista en la que este hablaba de poder competir en Succession.

Dante Chen derrotó a It’s GAL . Bastante dominante lució aquí Chen, despachando a GAL en apenas cinco minutos con su Gentle Touch y la cuenta de tres. Parece que definitivamente el israelí quedará relegado a un rol de «coach» cómico.

. Bastante dominante lució aquí Chen, despachando a GAL en apenas cinco minutos con su Gentle Touch y la cuenta de tres. Parece que definitivamente el israelí quedará relegado a un rol de «coach» cómico. The High Ryze (Tyriek Igwe y Tyson Dupont), ante el micrófono de Chuey Martinez, confesaron que querían dejar una declaración de intenciones en su regreso a WWE EVOLVE.

Jackson Drake, quejoso de no conocer quién sería su rival en Succession, dio crédito a Bryce Donovan por su ataque sobre Keanu Carver el pasado miércoles. Donovan lució más callado que de costumbre, que ya es decir.

The High Ryze (Tyriek Igwe y Tyson Dupont) derrotaron a Marcus Mathers y Aaron Rourke . En la última secuencia, tras un choque muy parejo, Rourke erró un Moonsault y encajó el remate conjunto de Igwe y Dupont (Heartstopper) para la cuenta de tres. Claramente, querían proteger a Mathers, luchador que me extraña no goce ya de mayor estatus en WWE EVOLVE. Por cierto, supongo que de manera inminente introducirán un campeonato de duplas.

. En la última secuencia, tras un choque muy parejo, Rourke erró un Moonsault y encajó el remate conjunto de Igwe y Dupont (Heartstopper) para la cuenta de tres. Claramente, querían proteger a Mathers, luchador que me extraña no goce ya de mayor estatus en WWE EVOLVE. Por cierto, supongo que de manera inminente introducirán un campeonato de duplas. Jax Presley y Harley Riggins tendrán nueva revancha con Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones), cortesía de Stevie Turner.

Wendy Choo derrotó a Nikkita Lyons . De duración similar al anterior encuentro, Choo evitó una Vader Bomb de Lyons y al segundo intento, la hizo rendir con su Dirty Nap. Sin tanta tontería de «gimmick» siniestrito, Choo me está empezando a gustar como competidora.

. De duración similar al anterior encuentro, Choo evitó una Vader Bomb de Lyons y al segundo intento, la hizo rendir con su Dirty Nap. Sin tanta tontería de «gimmick» siniestrito, Choo me está empezando a gustar como competidora. Promo de Brooks Jensen explicando que atacó a Tate Wilder por pretender creerse alguien en WWE EVOLVE desde que ganó a Edris Enofé, y le recordó su derrota en el episodio del pasado 13 de agosto. Jensen y Wilder tendrán revancha en Succession bajo estipulación «Bull Rope Match».

Como cierre, Jackson Drake, acompañado del resto de The Vanity Project, fue confrontado por Sean Legacy, quien quiso postularse como contendiente. Sin embargo, Legacy se topó con un ataque de Edris Enofé y quedó defenestrado. Ante tal hecho, Drake se dijo libre de defensa del título en Succession y comenzó a elogiar a sus colegas, menos a Bryce Donovan, quien harto del continuo desprecio sacó del ring a Ricky Smokes y Brad Baylor e hizo que Drake atravesara una mesa, para finalmente firmar el contrato del combate. Drake, pues, defenderá el Campeonato WWE EVOLVE ante Donovan en Succession.

Muy buena apertura y epílogo en forma de segmentos en otro capítulo donde se destinaron menos minutos a las luchas, pero de nuevo, las tres disputadas significaron algo, aunque por lo que parece no vayan a tener incidencia sobre el cartel de Succession. La cita del próximo miércoles se antoja bastante apetecible y ha ganado puntos con la «rebelión» de Bryce Donovan, retador más interesante a mi parecer que Keanu Carver. Espero que Succession tenga una duración algo mayor que un episodio al uso y todos los implicados pueden mostrar su calidad sin limitaciones. 7/10.

