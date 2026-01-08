¿Echaban de menos WWE EVOLVE? Tras las fiestas navideñas, un nuevo episodio del programa semanal revelación de 2025 volvió a emitirse ayer vía Tubi, grabado el pasado 14 de noviembre desde el WWE Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).

Y la marca volvió con fuerza, presentando primeramente una lucha por el Campeonato WWE EVOLVE donde Jackson Drake quiso conservar su estatus ante Sean Legacy, quien ya fue derrotado en NXT Gold Rush el pasado noviembre y obtuvo una nueva tentativa al vencer a Tate Wilder en el episodio de WWE EVOLVE del 10 de diciembre.

Completando el cartel anunciado, Wendy Choo y Chantel Monroe ajustaron cuentas en una lucha sin descalificación y Laynie Luck (actual Campeona WWE ID) hizo su debut en WWE EVOLVE yendo contra Karmen Petrovic.

► Año Nuevo en WWE EVOLVE

Peter Rosenberg y Robert Stone, como de costumbre, ejercieron de comentaristas.

Sean Legacy, llegando al Performance Center, abrió el show, comentando que tenía que vencer a Jackson Drake y hacerse con el Campeonato WWE EVOLVE para que The Vanity Project (lo que queda del grupo más bien) dejaran de tener poder. Pues no sé qué poder, porque Drake defiende el título regularmente. Por cierto, el «Team WWE Performance Center» ganó en el estelar del anterior episodio y en teoría, este grupo de talentos obtuvieron la potestad de dirigir la marca durante un día.

Karmen Petrovic derrotó a Laynie Luck . Tras apenas tres minutos de «opener», el remate de Petrovic (Petrifier; una patada en la cabeza), propició que Luck fuese puesta de espaldas planas. Un tanto chocante, a mi juicio, tal resultado, cuando Luck es la actual Campeona WWE ID. ¿Me quieren mostrar que los talentos surgidos del Performance Center son superiores a los provenientes de la escena «indie»? Curioso que Rosenberg apuntara que Luck lleva una década luchando. Cuestionable narrativa, aunque encaja con la actitud de WWE hacia todo lo ajeno a su producto.

Recordatorio de que la próxima semana, Kendal Grey defenderá el Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante Kali Armstrong y PJ Vasa.

Vídeo recopilatorio de la rivalidad Wendy Choo-Chantel Monroe.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Wendy Choo derrotó a Chantel Monroe . Una Choo completamente ya despojada de su personaje siniestrito se impuso luego de su Dirty Snap, que no consumó para seguidamente emplear un Uranage sobre Monroe, haciendo que esta atravesara una mesa, y cubrirla. Aquí vimos un buen combate, de alrededor de ocho minutos, donde hasta se hizo uso de laca para el pelo, y su resolución fue la adecuada. Monroe ya venía de competir por el Campeonato WWE EVOLVE y Choo luce ahora mejor que en su versión de NXT. Intuyo será buena rival para Kendal Grey. Y en las postrimerías se sugirió este futuro enfrentamiento, cuando Choo dijo ante el micrófono de Chuey Martinez que quería enfrentarse a la ganadora del Grey vs. Kali Armstrong vs. PJ Vasa. La campeona hizo acto de presencia y le respondió que con gusto lucharía contra ella.

También hubo viñeta para Kam Hendrix, ejecutor de la victoria del Team WWE PC del anterior episodio. Recordemos que además de darle a su equipo la potestad de dirigir el show durante un día, él mismo se ganó una oportunidad titular.

Arianna Grace y Nikkita Lyons, en vestidores, se burlaron de Layla Diggs y Masyn Holiday cuando estas grababan un vídeo para TikTok, e ipso facto, se hicieron amigas. Últimamente veo a Grace hasta en la sopa, pero la chica es graciosa y al menos no salta tanto a la vista el nepotismo como en otros casos de cierta índole samoana.

Y antes del estelar, vídeo recopilatorio del pique Jackson Drake-Sean Legacy, que se remonta a los inicios de WWE EVOLVE.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (con Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) derrotó a Sean Legacy . Aaron Rourke, Cappuccino Jones y Mike Cunningham vieron en la sección VIP este notable «main event», donde Legacy tuvo un inicio muy dominante pero Drake pudo aprovecharse de su brazo tocado y acabar de inutilizarlo en los compases finales, hasta rematarlo con su Un-Aliving (véase, una Busaiku Knee) e imponerse vía pin. Casi 15 minutos de acción no maculada por interferencias, pese a la presencia de Baylor y Smokes en ringside. Me quito el sombrero por tal «bookeo». Interesante, además, cuál será el destino de Legacy, quien tuvo aquí su tercer intento fallido por coronarse. En las postrimerías, Kam Hendrix, acompañado del resto del Team WWE PC, salió a escena para decirle a Drake que quería una lucha por su oro. Y de pronto, irrumpió Harlem Lewis, quien llevaba desaparecido desde abril (este verano fue parte de ‘LFG’ y en otoño tuvo un breve periplo por NOAH), exponiendo que le importaba un comino el Team WWE PC y el Team WWE ID: sólo buscaba destronar a Drake.

⇒ Otra sólida entrega de WWE EVOLVE, con dos «highlights» en forma de, pura y llanamente, combates de lucha libre, sin ardides ni tonterías. Sólo el primer encuentro y su resultado lo privaron de ser redondo, pero en cualquier caso, la (sub)marca de desarrollo inicia 2026 mostrando su mejor cara. WWE EVOLVE mereció una Mención Honorífica en nuestros reconocimientos a mejor programa semanal de 2025, y visto lo visto, no descarto que repita.

7/10

