Por quinto miércoles en lo que llevamos de 2026, WWE ofreció entrega semanal de su (sub)marca de desarrollo EVOLVE, a través de Tubi (únicamente para territorio estadounidense), grabada como las cuatro anteriores el pasado 9 de enero al amparo del Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Cuatro luchas se anunciaron, la principal por el Campeonato WWE EVOLVE entre Jackson Drake y Kam Hendrix. Completando el cartel, otros tres duelos: Tyra Mae Steele vs. Carlee Bright, Drake Morreaux vs. Sam Holloway y Trill London vs. Dante Chen.

► … serán vencidos

El show abrió con los pocavergüenzas del Team WWE PC muy confiados de que Kam Hendrix ganaría el Campeonato WWE EVOLVE en el estelar. De paso, ensuciaron el vestidor todo lo posible para ordenar a Sean Legacy que lo limpiara, ya que esta semana seguían teniendo el control del programa.

Tyra Mae Steele derrotó a Carlee Bright . Steele no aparecía por WWE EVOLVE desde el episodio del pasado 17 de septiembre. Parece que sus actuaciones en NXT no han convencido, de ahí su regreso a WWE EVOLVE. Nadie puede discutir su bagaje, siendo medalla de oro en lucha olímpica, pero esto no implica necesariamente que sepas desenvolverte en una disciplina que apela más a las artes escénicas que al deporte. En cualquier caso, una actuación correcta de Steele, muy dominante de inicio, pero que después dejó algo de hueco para Bright. Esta intentó en la última secuencia una plancha, Steele la agarró al vuelo y le aplicó su remate (Mae Day; una suerte de Samoan Drop) para la cuenta de tres. Lucha corta, de unos cuatro minutos. ♠♠ 3/4

Luego del siniestro vaticinio de una pitonisa la semana pasada, Arianna Grace y Nikkita Lyons quisieron ser amables y grabaron un vídeo para TikTok con Layla Diggs y Masyn Holiday. Vaaale.

Drake Morreaux derrotó a Sam Hollowaw . Una vez concluido su paso por ‘LFG’, Morreaux obtuvo nueva victoria, ahora a costa de Holloway, cuya anterior implicación fue dentro del combate Team WWE PC vs. Team WWE ID. Y aquí, otra vez Holloway no pudo salir con el brazo en alto en nombre de lo «indie», pese a cuajar una mejor actuación que su rival, incluso con un Tope por encima de la tercera cuerda. Dos Discus Lariat consecutivos de Morreaux lo dispusieron para el pin tras cerca de siete minutos de duelo. ♠♠♠ En las postrimerías, Chuey Martinez preguntó a Holloway si estaba interesado en unirse al Team WWE PC y este dijo que no porque no representaban a todos los talentos.

It’s GAL tachó de cobardes a varios miembros de WWE ID mientras estos limpiaban el vestidor. El israelí acabó topándose con un reto de parte de Aaron Rourke.

Dante Chen derrotó a Trill London . Resultado algo desconcertante, pues se venía promocionando la reaparición de London durante las últimas semanas; al contrario que Chen, quien no ganaba un combate desde el episodio del pasado 8 de octubre. Y London fue el que mostró más repertorio, en su mayoría vuelos, si bien en los últimos compases lucía exhausto. Chen lo remató con su Gentle Touch (una suerte de doble machetazo estilo samoano) sobre los cinco minutos. ♠♠ 3/4 Al concluir, Chen y London se abrazaron. Puede haber amor entre talentos «indies» y del PC.

Interesante anuncio: el episodio de WWE EVOLVE del 25 de febrero marcará el fin de temporada en la marca. El primero de la segunda temporada, el 4 de marzo, será la segunda parte de Succession, donde habrá defensas de los dos campeonatos.

Entrevistada por Chuey Martinez, Kali Armstrong confesó que necesitaba volver a casa durante un tiempo para recuperar su mejor versión.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) (con Swipe Right) derrotó a Kam Hendrix (con Harley Riggins y Jax Presley) para retener el título . Previsiblemente, hubo interferencias de los acompañantes, y aunque de inicio fueran baneados por el réferi, regresaron. Y no sólo eso, porque al final acabó armándose la marimorena con otros representantes del Team WWE ID y del Team WWE PC. Entre la maraña de mamporrazos, Swipe Right y Cappuccino Jones unieron fuerzas y tumbaron a Hendrix, que quedó a merced del Unaliving y la cuenta de tres. Estelar también compacto considerando algunos precedentes. ♠♠♠

⇒ Este capítulo fue una especie de segunda parte del anterior a modo de díptico «Team WWE ID vs. Team WWE PC», y supuso una mejora bastante sustancial respecto a la primera. Siempre alabo que en menos de una hora, la principal virtud del programa es saber desarrollar historias mediante luchas no demasiada largas, y WWE EVOLVE volvió a sus fueros este jueves, hasta culminar en una resolución satisfactoria de su rivalidad principal que permite que pueda mantenerse un buen nivel «in-ring» en el panorama varonil. Jackson Drake lo merecía. Kam Hendrix, supongo, ya tendrá su momento.

♠♠♠1/2

«I’M COMING FOR THIS, YOU OWE ME ONE.»

Cappuccino Jones sends a message to Jackson Drake. A new challenger🔥#WWEEvolve pic.twitter.com/GxBMiRKUAM — Eslam (@EslamRollins) February 5, 2026