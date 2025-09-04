Un miércoles más, vía Tubi y YouTube, vimos nueva edición de WWE EVOLVE, como de costumbre, desde el Performance Center de la empresa situado en Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para esta entrega: Kylie Rae vs. Masyn Holliday, Sean Legacy vs. Ice Williams y Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones) vs. Harley Riggins y Jax Presley.

► La despedida de Ice Williams

Sean Legacy derrotó a Ice Williams . Lucha inusualmente larga (12 minutos) para ser un «opener» de WWE EVOLVE, dijo adiós Williams a la empresa (despedido la semana pasada) conjuntando una notable actuación, pues por momentos eclipsó al talentoso Legacy con varias movidas espectaculares, hasta caer vía pin tras el Shambles. La mejor lucha individual producida por WWE EVOLVE en meses. Al menos, seguro habrá llamado la atención de ciertos promotores que no estuvieran muy al tanto del trabajo de Williams. En las postrimerías, Chuey Martinez como testigo, Edris Enofé hizo acto de presencia y acabó yéndose a las manos con Legacy luego de que se intercambiaran ciertas pullas. La seguridad intervino y la sangre no llegó al río.

En vestidores, Kali Armstrong se dirigió a The Vanity Project y advirtió a Jackson Drake de que se preparara para perder pronto el Campeonato WWE EVOLVE. Zayda Steel la confrontó.

Kylie Rae derrotó a Masyn Holiday (con Layla Diggs) . Segundo encuentro y también de duración estimable, Rae hizo lucir bien a Holiday aunque esta perdiera, rindiéndose por un Crossface. Las féminas se dieron la mano en las postrimerías. Con apenas un año de experiencia y media docena de implicaciones, Holiday tuvo un desempeño al nivel de una gladiadora más veterana.

De nuevo entre bastidores, Tate Wilder dijo querer demostrar de lo que estaba hecho y lanzó reto a Ridge Holland.

Harley Riggins y Jax Presley derrotaron a Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones) . Si el «opener» tuvo una duración inusual, por extensa, la del «main event» supuso el opuesto, en pos de demostrar que Riggins y Presley son unos bicharracos, despachando a Cartwheel y Jones transcurridos cinco minutos de batalla por cuenta de tres, luego de un espectacular remate conjunto: Presley lanzó a Cartwheel por los aires y Riggins lo atrapó antes de que cayera con una Lanza. Aunque aún parecen un poco verdes, estos noveles prometen.

Como cierre del episodio, Stevie Turner salió al ring para anunciar el siguiente retador de Jackson Drake, hasta ser interrumpida por The Vanity Project, quienes a su vez fueron interrumpidos por Keanu Carver, Brooks Jensen y Ridge Holland. Este último se encontró con un ataque de Tate Wilder, así que no pudo decir mucho. Bryce Donovan sí acabó diciendo demasiado, pues propuso que Drake defendiera su oro ante Carver y Jensen al mismo tiempo, y Turner hizo oficial el combate para el próximo miércoles. De resultas, todos, menos Turner, se fueron a los golpes. Drake, tras ser lanzado fuera del ring por Carver, atravesó la mesa de comentaristas por cortesía de Jensen.

WWE EVOLVE se gana la consideración de mejor show semanal del gigante estadounidense, con tres encuentros sustanciosos (sin interferencias ni ardides), donde nuevos talentos fueron impulsados y Williams mostró al mundo sus credenciales. Aunque siempre prefiero que un combate ejerza de estelar, el segmento antes comentado resultó divertido y vendió la entrega del próximo miércoles, amén de una futura implosión de The Vanity Project. 7/10.

