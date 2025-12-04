El pasado miércoles no hubo ración de WWE EVOLVE (aparentemente, por ser víspera del Día de Acción de Gracias), pero esta semana la otrora promotora reconvertida en marca secundaria del gigante estadounidense volvió a la carga, con un episodio grabado el pasado 17 de octubre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para el show: Kendal Grey en defensa del Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante Chantel Monroe, un «WWE ID Showcase» donde Marcus Mathers y Aaron Rourke se enfrentaron a Cappuccino Jones y Mike Cunningham, más el debut de Arianna Grace yendo contra Carlee Bright.

Como de costumbre, WWE EVOLVE se emitió vía Tubi para los seguidores estadounidenses.

► The Icewoman

El show abrió con Kendal Grey llegando al Performance Center y asegurando que estaba lista para enfrentar a Chantel Monroe y retener su correa.

Arianna Grace derrotó a Carlee Bright . Aparentemente, este duelo se detonó en el anterior episodio, cuando ante la presencia de Kendal Grey y Carlee Bright, Grace abandonó la Sección VIP. Espero que la victoria de la hija de Santino Marella no signifique una oportunidad titular para ella, porque la chica es simpática, pero entre las doce cuerdas está más verde que el sobaco de Hulk. Una pena por Bright, quien sólo ha ganado un combate individual desde el inicio de WWE EVOLVE, porque no es mala luchadora. Si bien no se escenificó como un «squash», aquí cayó vía pin después del Graceland de Grace en apenas cuatro minutos.

Se presentó a nuevo talento de WWE ID, Yayne Harrison, entrenado en Elite Pro Wrestling (promotora estadounidense), y se dio cuenta de la coronación de Laynie Luck como nueva campeona de dicho programa.

Recordatorio de las exitosas defensas de Kendal Grey y Jackson Drake en NXT Gold Rush. Peter Rosenberg parece haberle puesto un sobrenombre a Grey: «The Icewoman».

En vestidores, Layla Diggs confrontó a Nikkita Lyons por la victoria de esta sobre su amiga Mason Holiday el pasado mes. Más bien, por la mofa que Lyons hizo de Holiday. Parece que hay lucha para el próximo miércoles.

Marcus Mathers y Aaron Rourke vs. Cappuccino Jones y Mike Cunningham acabó sin resultado . Tras casi 13 minutos de encuentro, duración poco usual en WWE EVOLVE, y tras buenas secuencias, con los implicados muy a la par, Jax Presley y Harley Riggins invadieron el ring atacando a ambos equipos. Seguidamente, Keanu Carver se unió a ellos. Así que Carver era la misteriosa persona con la que Presley y Riggins hablaban por teléfono. It’s GAL estuvo en la Sección VIP como espectador. Si alguien se pregunta qué fue de la dupla Cappuccino Jones & Jack Cartwheel, este último ahora está ocupado en AAA.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) derrotó a Chantel Monroe para retener el título . De duración similar al anterior punto, afortunadamente aquí hubo un final, y por ello, supuso lo mejor del capítulo con bastante diferencia, pese a la interferencia de Wendy Choo contra Monroe. Grey no supo de ella, y realmente no terminó por influir en el desenlace, pues incluso a posteriori Monroe estuvo muy cerca de dar la sorpresa con una Meteora y una cuenta de 2.99. Grey se repuso y recibió a Monroe con una Superkick cuando esta pretendía un Springboard y la remató con su Shades Of Grey. Cuenta de tres y tercera defensa finiquitada. Karmen Petrovic estuvo viendo la lucha en la Sección VIP.

Como epílogo, Chuey Martinez informó a Sean Legacy y Tate Wilder que la próxima semana se enfrentarán entre ellos y el ganador obtendrá una oportunidad al Campeonato WWE EVOLVE. Cierta tensión, con Legacy recordándole a Wilder que gracias a él no dejó la lucha libre meses atrás. Antes de concluir la emisión, una mano misteriosa se posó en el hombro derecho de Wilder. Le está tomando el gusto WWE EVOLVE a los «cliffhangers».

⇒ Una edición rescatable por su «main event», durante el cual, sin lanzar un brindis al Sol, Peter Rosenberg dijo que Kendal Grey y Chantel Monroe podrían en el futuro verse las caras en WrestleMania. La implicación de Arianna Grace sobró, y como comenté, espero que no significara un impulso, pues hay bastantes mejores gladiadoras que ella en el Performance Center (por cierto, ni mención a PJ Vasa, que en el anterior episodio venció a Kali Armstrong). El final sin resultado fue poco satisfactorio, pero me quedo con que de nuevo se le dio exposición a Jax Presley y Harley Riggins, dupla interesante.

6/10

Kendal Gray retains her title, and it looks like her next challenge will be the toughest!#WWEEvolve pic.twitter.com/qIyAf1dpDS — Eslam (@EslamRollins) December 4, 2025