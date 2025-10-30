Dos semanas después de emitirse Succession, WWE EVOLVE continuó con la resaca de dicho especial presentando nuevo episodio, grabado, como el anterior, el pasado 26 de septiembre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Esta edición tuvo de estelar una Triple Amenaza con Laredo Kid, Marcus Mathers y Tate Wilde, que se promocionó como un choque AAA vs. WWE ID vs. PC; referenciando la proveniencia de cada talento.

Además, vimos un duelo entre Masyn Holiday y Jin Tala, la reaparición de la nueva Campeona WWE EVOLVE, Kendal Grey, y el anuncio de tres incorporaciones a WWE ID.

Para no perder la costumbre, WWE EVOLVE pudo verse vía Tubi en EEUU.

► La resaca de Succession (II)

Masyn Holiday derrotó a Jin Tala . Parece que aquí se produjo la última implicación de Tala antes de su despido dos semanas atrás. Al igual que con Edris Enofé el pasado miércoles, una despedida un tanto tibia, por plasmarse en un combate corto, de apenas cuatro minutos, aunque la ya ex-WWE pudo mostrar lo básico de su estilo, poco frecuente en la división femenil de la empresa. Una pena, teniendo en cuenta además que sirvió para impulsar a una luchadora menos talentosa, Holiday, quien finiquitó la contienda con un Neckbreaker y una Plancha estilo Sapito a pies parados bastante regulera. Big Jahh, de nuevo co-gerente de WWE EVOLVE, entró al ring y bailó con Holiday.

. Parece que aquí se produjo la última implicación de Tala antes de su despido dos semanas atrás. Al igual que con Edris Enofé el pasado miércoles, una despedida un tanto tibia, por plasmarse en un combate corto, de apenas cuatro minutos, aunque la ya ex-WWE pudo mostrar lo básico de su estilo, poco frecuente en la división femenil de la empresa. Una pena, teniendo en cuenta además que sirvió para impulsar a una luchadora menos talentosa, Holiday, quien finiquitó la contienda con un Neckbreaker y una Plancha estilo Sapito a pies parados bastante regulera. Big Jahh, de nuevo co-gerente de WWE EVOLVE, entró al ring y bailó con Holiday. Tate Wilder, en promo pregrabada, dio bombo a su lucha contra Laredo Kid y Marcus Mathers.

Segunda viñeta de Wendy Choo en terapia, más positiva, donde dijo sentirse al fin libre ya que antes no se sentía conectada a sí misma, concluyendo con que todos verían a la nueva Wendy Choo, incluida Chantel Monroe, quien le tiró pullitas la semana pasada.

Hora de presentar a los nuevos «prospects» de WWE ID: Mike Cunningham, Jha’Quan McNair y Eli Knight. El primero proviene de la Nightmare Factory, el segundo de la Lodi’s Team Fearless Academy en Carolina del Norte y el tercero de Reality Of Wrestling. Brooks Jensen arruinó el precioso momento y se burló de los tres novatos, con especial recochineo sobre Cunningham, al que tildó de imberbe. Este se enfadó y retó a Jensen, pero el rudo no quiso tomarlo en serio.

Viñeta ahora para Aaron Rourke, comentando cómo Trish Stratus y Lita lo inspiraron. Peter Rosenberg lo llamó «flamboyant». ¿Es tabú en WWE decir homosexual/gay?

En la oficina de Stevie Turner, y acompañado de Brad Baylor, Ricky Smokes y Zayda Steel (esta también ya fuera de WWE), Jackson Drake se negó a defender el Campeonato WWE EVOLVE ante Keanu Carver, pero Stevie Turner hizo oficial que veremos la lucha en dos semanas.

TRIPLE AMENAZA: Tate Wilder derrotó a Laredo Kid y Marcus Mathers . Muy buena acción para el tiempo disponible, menos de nueve minutos, donde Wilder se destapó definitivamente como un luchador de calidad, instado por Kid y Mathers, como si cada uno motivara al otro a robarse el combate. En la última secuencia, Mathers cayó con su 450 sobre Kid, pero Wilder lo agarró aprovechando la inercia del rebote y lo reventó contra la lona vía Powerbomb para seguidamente endosarle un Moonsault y la cuenta de tres. Wilder chocó manos con Mathers y Kid en las postrimerías.

. Muy buena acción para el tiempo disponible, menos de nueve minutos, donde Wilder se destapó definitivamente como un luchador de calidad, instado por Kid y Mathers, como si cada uno motivara al otro a robarse el combate. En la última secuencia, Mathers cayó con su 450 sobre Kid, pero Wilder lo agarró aprovechando la inercia del rebote y lo reventó contra la lona vía Powerbomb para seguidamente endosarle un Moonsault y la cuenta de tres. Wilder chocó manos con Mathers y Kid en las postrimerías. En «backstage», Chantel Monroe dijo aceptar el reto de Wendy Choo.

It’s GAL, antes de concluir que necesitaba un nuevo compañero de equipo, valoró a los Steiner Brothers y los Dudleys con 9.3 y 6.8, respectivamente. Según su criterio, los segundos debieron pasar más tiempo en el gimnasio.

Vídeo promocional de la revancha entre Adrenaline Drip (Jack Cartwheel & Cappuccino Jones) y Harley Riggins & Jax Presley, que desconozco cuándo veremos.

Recordatorio del estelar de Succession, donde Kendal Grey se coronó Campeona WWE EVOLVE a costa de Kali Armstrong.

Y como segmento estelar, la particular celebración de Kendal Grey, acompañada de Carlee Bright. Lo mollar estuvo en su última parte, cuando tras proclamar que quien quisiera su oro debía entrar en la «Grey Era» , la campeona fue atacada por una tal PJ Vasa (me chivan que antes conocida como P-Nasty en LFG). Este debut recuerda al de Jin Tala. Espero que Vasa no corra la misma suerte. Al parecer es samoana. Ya era hora de ver a algún talento de esta etnia en WWE.

⇒ Si mis cálculos no me fallan, el episodio de WWE EVOLVE con menos minutos de acción sobre el ring de todos los (35) presentados hasta ahora. Sólo dos luchas, y aunque la Triple Amenaza resultó notable, el adiós de Jin Tala pudo estar más inspirado. Muchos segmentos y promoción de futuro, consecuencia de las salidas recientes; dinámica que intuyo continuará durante las próximas semanas. En tal sentido, los nuevos talentos presentados no llamaron mi atención, aunque habrá que darles margen. Capítulo un tanto difícil de valorar.

6/10

PJ Vasa (Penina Tuilaepa) appeared and attacked Kendal Grey at the end of her championship celebration. 👀 #WWEEvolve pic.twitter.com/IZY1mu8PjL — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) October 30, 2025