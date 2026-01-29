Resultados WWE EVOLVE (28 de enero 2026)

WWE EVOLVE ya estrenó el nuevo año el pasado día 9 con sus primeras grabaciones desde su habitual escenario, el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU). Y ayer, vía Tubi (sólo disponible para los espectadores estadounidenses), presentó nuevo episodio.

Solamente fue anunciado de antemano un combate. Debido a que el Team WWE PC tenían el control del programa, el rudo grupo programó una lucha en desventaja para Jackson Drake, el Campeón WWE EVOLVE, antes de que este defendiera su oro ante Kam Hendrix en el siguiente episodio.

► Los «indies», unidos, jamás…

Se nos recordó cómo el pasado mes, el Team WWE PC venció al Team WWE ID, obteniendo así el derecho a controlar WWE EVOLVE por una semana.

Fuera del Performance Center, el Team WWE ID fue informado de que sólo unos pocos, los programados para el show, podían acceder al recinto. Por el camino, expusieron que antes que tener a Kam Hendrix de máximo monarca, preferían tener a Jackson Drake. Solidaridad «indie».

Brad Baylor y Ricky Smokes, en vestidores, intentaban tranquilizar a Drake por lo que se le avecinaba.

Kam Hendrix y Keanu Carver expusieron que pronto también tomarían NXT y el elenco principal de WWE. Seguidamente, informaron a Sean Legacy y Tate Wilder, quienes pensaban formar dupla, que debían luchar entre ellos: el ganador recibiría una lucha por el Campeonato WWE EVOLVE y el perdedor debería limpiar los vestidores. Antes del inicio, Harlem Lewis hizo acto de presencia y reclamó unirse. A Hendrix y Carver les pareció bien.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO WWE EVOLVE: Harlem Lewis derrotó a Sean Legacy y Tate Wilder. Durante el transcurso de las hostialidades, Hendrix añadió una tercera estipulación: las armas estaban permitidas. Así que los implicados se valieron de algunas, y en la última secuencia, Legacy endosó un Súplex a Wilder sobre una silla para seguidamente atravesar una mesa cortesía de Lewis y ser rematado con el Boom Sling y la cuenta de tres, antes de que se cumplieran los ocho minutos de contienda. Me reitero: las luchas en WWE EVOLVE suelen ser como amores de verano, cortas pero intensas. ♠♠♠

El Team WWE PC llamó entonces a PJ Vasa para que saliera a luchar en el siguiente combate del show. Tras los comerciales, Laynie Luck también estaba ya sobre el ring.

PJ Vasa derrotó a Laynie Luck. Vasa no proviene de la escena independiente, motivo de que el Team WWE PC buscaran programar el combate en pos de que la samoana le diese una paliza a Luck. Y efectivamente, eso fue lo que vimos, porque en apenas tres minutos, y de forma limpia, Vasa se impuso vía pin tras su The Issue. Recordemos, Luck ostenta el Campeonato Femenil WWE ID, y aquí no tuvo mucha «luck». Tachán. ♠♠1/2

El siguiente en padecer los dictados del Team WWE PC fue Chuey Martinez, obligado a leer una nota donde básicamente se tildaba al Team WWE ID de cirqueros y a sus fans de «marks». Al concluir, Martinez se marchó iracundo.

Para la tercera lucha de la velada, Kam Hendrix ordenó al réferi que atara el brazo derecho de Cappuccino Jones a su espalda.

Brooks Jensen derrotó a Cappuccino Jones. Cual Lightning Lad, Jones intentó dar guerra, pero con su forzada minusvalía, al intentar un lance valiéndose de las cuerdas, perdió el paso. Jensen supo aprovechar el error y endosarle un Back Stabber y ponerlo de espaldas planas sobre los siete minutos de duelo. Meritorio desempeño de Jones, quien para más inri fue presentado por el Team WWE PC con sorna como «Mocha Jones». Si querían hacer una mejor gracieta, perdieron la oportunidad de presentarlo como «Café Olé». ♠♠3/4

Braxton Cole, mientras tanto, en la sección VIP pasándoselo pipa.

LUCHA EN DESVENTAJA: Keanu Carver, Jax Presley, Harley Riggins y Kam Hendrix derrotaron a Jackson Drake (con Ricky Smokes y Brad Baylor). Por si no eran suficiente tres maromos, Hendrix se unió, luego poner a raya a Smokes y Baylor en ringside junto con Braxton Cole. Drake protagonizó algunos «comebacks», pero el poderío de Carver marcó la diferencia. Para cuando Hendrix entró en la lucha, este sólo tuvo que cubrir al campeón, quien había quedado defenestrado consecuencia del Pounce de Carver. Así se las ponían a Fernando VII. ♠♠1/4

Como epílogo, Hendrix, Carver, Presley y Riggins posaron triunfantes. El próximo miércoles, veremos si Drake logra conservar su oro ante Hendrix.

⇒ El episodio más «sports entertainment» que recuerdo (también de lo más cortos, sin llegar a los tres cuartos de hora), donde sólo un combate pudo considerarse digno del estándar habitual en WWE EVOLVE, ya que los otros tres estuvieron salpicados de ardides y cháchara. No obstante, la historia narrada resulta curiosa, y de pronto dibuja un panorama muy oscuro, en especial para Jackson Drake, añadiendo bastante intriga sobre la continuidad de su reinado de cara a la semana que viene. Nunca viene mal un ligero cambio, aunque espero que la potencial coronación de Kam Hendrix no convierta al Team WWE PC en una suerte de nWo.

The next Evolve Champion, Kam Hendrix, wins a handicap match against Jackson Drake #WWEEvolve pic.twitter.com/7EuPCZ5XL1 — Eslam (@EslamRollins) January 29, 2026