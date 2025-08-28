Como es tradición con el Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU) como escenario, ayer se emitió nuevo episodio de EVOLVE vía Tubi.
Como principal lucha, Kali Armstrong puso sobre la mesa el Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante tres retadoras al mismo tiempo en modo Fatal 4-Way: Nikkita Lyons, Karmen Petrovic y Chantel Monroe.
Además, Kendal Grey buscó ajustar cuentas con Wendy Choo y Brooks Jensen se midió a Jordan Oasis.
Resultados WWE EVOLVE (20 de agosto 2025) | Ridge Holland vs. Sean Legacy
- Kendal Grey derrotó a Wendy Choo.
- Brooks Jensen derrotó a Jordan Oasis.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE, FATAL 4-WAY: Kali Armstrong derrotó a Nikkita Lyons, Karmen Petrovic y Chantel Monroe para retener el título. Lyons encajó la cuenta de tres.
Nasty powerbomb to Nikkita Lyons! Kali Armstrong retains her championship 🙌🏾 #WWEEvolve pic.twitter.com/X6tWyc0Irb— Seth Joseph (@SethJoseph95) August 28, 2025