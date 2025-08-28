Resultados WWE EVOLVE (27 de agosto 2025) | Kali Armstrong vs. Nikkita Lyons vs. Karmen Petrovic vs. Chantel Monroe

Logo EVOLVE

Como es tradición con el Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU) como escenario, ayer se emitió nuevo episodio de EVOLVE vía Tubi. 

Como principal lucha, Kali Armstrong puso sobre la mesa el Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante tres retadoras al mismo tiempo en modo Fatal 4-Way: Nikkita Lyons, Karmen Petrovic y Chantel Monroe. 

Además, Kendal Grey buscó ajustar cuentas con Wendy Choo y Brooks Jensen se midió a Jordan Oasis. 

© World Wrestling Entertainment

 

  • Kendal Grey derrotó a Wendy Choo.
  • Brooks Jensen derrotó a Jordan Oasis. 
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE, FATAL 4-WAY: Kali Armstrong derrotó a Nikkita Lyons, Karmen Petrovic y Chantel Monroe para retener el título. Lyons encajó la cuenta de tres. 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

