Vía Tubi (EEUU), un miércoles más se emitió nuevo episodio de WWE EVOLVE, siendo este el último de la vendida como «primera temporada», grabado el pasado 30 de enero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Como únicos dos puntos anunciados, Kali Armstrong se midió a Wendy Choo, Tyra Mae Steele a Zena Sterling y hubo nuevo choque entre el Team WWE ID y el Team WWE PC (tras aquel Gauntlet visto en el episodio 41) esta vez bajo la forma de un 5 vs. 5 y con Tate Wilder ejerciendo de réferi especial.

Como inicio, se mostró al Team WWE PC horas antes del show preparándose para su colisión con los «indies». Ante la ausencia de Drake Morreaux y la baja por lesión de Jax Presley, dio un paso al frente el debutante Cyrus, ex jugador de fútbol americano presentado el pasado noviembre, no precisamente un peso crucero. Los del Team WWE PC no son idiotas.

Tyra Mae Steele derrotó a Zena Sterling . Llevaba Sterling más de tres meses sin aparecer por WWE EVOLVE, y si en su anterior implicación cayó ante Karmen Petrovic, aquí salió vapuleada tras apenas minuto y medio de contienda, Lanza y German Suplex con puente mediante. Curioso contraste con el choque previo que enfrentó a ambas, un año atrás, en la final del torneo femenil de LFG, bastante más disputada. ♠♠ 1/4 Concluido el trámite, ante el micrófono de Chuey Martinez, Steele dijo que estaría pendiente la próxima semana de la defensa titular de Kendal Grey contra PJ Vasa.

Kali Armstrong derrotó a Wendy Choo . Buenos intercambio de movidas conjuntados por las protagonistas, especialmente en el último tramo, aunque la victoria de Armstrong luciera previsible. Esta palmeó la lona ante el Dirty Snap… fuera del ring, y seguidamente, logró desequilibrar a su rival de un esquinero y aplicarle su Kali Connection para ponerla de espaldas planas en unos ocho minutos. ♠♠♠ 1/2

Hubo vídeo pregrabado con Harlem Lewis buscando venganza contra Brooks Jensen. Estos se batirán el cobre en Succession II el próximo miércoles (ya grabado, claro está).

Team WWE ID (Sean Legacy, Aaron Rourke, Brad Baylor, Ricky Smokes y Mike Cunningham) derrotaron a Team WWE PC (Kam Hendrix, Keanu Carver, Harley Riggins, Braxton Cole y Cyrus) . Laynie Luck (Campeona WWE ID) y Drake Morreaux estuvieron viendo la batalla en la sección VIP. Aunque en los primeros minutos la lucha se rompió, posteriormente volvió a disputarse de manera civilizada, no sin un contratiempo importante: la deserción de Swipe Right, quienes dijeron que no necesitaban meterse en tales berenjenales (ahora, recordemos, portan el Campeonato de Parejas NXT). Aún así, los técnicos se impusieron gracias a Rourke, que aprovechó la confusión de Hendrix luego de que este golpeara por error al árbitro para lanzarse sobre él con su Over The Rainbow y sorprenderlo vía pin. Casi 20 minutos de señor «main event». ♠♠♠ 3/4

⇒ Uno de los grandes estelares de la historia del programa no fue el único punto destacable ayer, pues minutos atrás Kali Armstrong y Wendy Choo se sacaron un duelo femenil de nivel «main roster». Como único punto desechable, el «squash» protagonizado por Tyra Mae Steele, quien no creo necesite cada vez menos tiempo entre las doce cuerdas, sino todo lo contrario. Este «Season Finale» compensó el insulso episodio del pasado miércoles y cerró con nota un primer año de WWE EVOLVE de completa revelación (no por nada en SUPERLUCHAS fue mencionado honoríficamente entre lo mejor de 2025).

