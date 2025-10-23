Una semana después de Succession, su (brillante) primer episodio especial, WWE EVOLVE regresó a la rutina habitual con una edición estándar de su programa, grabado el pasado 26 de septiembre (antes de Succession) desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Sólo un combate concreto se anunció de antemano, entre Sean Legacy y Edris Enofé. Además, del cartel supimos que Bigg Jah estaría a cargo del show como Gerente General en sustitución de Stevie Turner (ya fuera de la empresa, aunque su salida se produjo a posteriori de estas grabaciones).

► La resaca de Succession

Por segunda semana consecutiva, Blake Howard ocupó el lugar de Robert Stone en la mesa de comentarios.

Se hizo recapitulación de lo ocurrido en Succession.

The Vanity Project abrieron el capítulo. Sobre el ring, Zayda Steel elogió a Jackson Drake por seguir siendo Campeón WWE EVOLVE, hasta que Keanu Carver hizo acto de presencia. Inicialmente, la seguridad lo retuvo, por orden de Bigg Jah, cuya autoridad fue cuestionada por Steel, pero OTM (habituales de WWE NXT), aliados de Carver, lograron atacar a los vanidosos. Carver también acabó entrando en el cuadrilátero y Drake estuvo a punto de llevarse una tunda. Así se armó el «main event». ¿Para qué más?

Vimos un vídeo recordando cómo se desarrolló el pique Sean Legacy vs. Edris Enofé.

Wendy Choo visitó a una psiquiatra, confesando sentir que había perdido su identidad desde que decidió hablar. Espero no signifique un regreso a su anterior versión.

Chantel Monroe, preguntada por Chuey Martinez, dijo que lo de Choo no tenía arreglo. Parece que la semana que viene se verán las caras.

Sean Legacy derrotó a Edris Enofé . Despedida un tanto agridulce para Enofé, quien fue cubierto en apenas tres minutos, luego de un Flying Enziguiri y el Shambles de Legacy. Con todo, exprimieron al máximo el tiempo disponible. En las postrimerías, ante el micrófono de Chuey Martinez, Legacy se lamentó de no haber sido parte de Succession y prometió que no se perdería el siguiente especial de WWE EVOLVE. Por último, lanzó un mensaje a Timothy Thatcher, pidiéndole volver.

Entre bambalinas, Layla Diggs y Masyn Holiday intentaron otra vez impresionar sin éxito a Bigg Jah. Stevie Turner anunció el debut de Laredo Kid la semana que viene en WWE EVOLVE . El mexicano luchará contra Marcus Mathers y Tate Wilder bajo Triple Amenaza. Esto puede ser bueno.

Habrá re-revancha para Jax Presley y Harley Riggins contra Jack Cartwheel y Cappuccino Jones.

Thea Hail derrotó a Zayda Steel (con The Vanity Project) . Por haber cuestionado su autoridad, Bigg Jah le dio una sorpresa a Steel: Hail como oponente, para regocijo del público presente. Con su habitual entusiasmo, Hail hizo divertido este breve combate, apoyándose en la mayor destreza de Steel. Los vanidosos intentaron interferir sin éxito y mediante un cabezazo y un Kimura Lock, salió victoriosa en su debut con WWE EVOLVE. Probablemente, también la despedida de Steel de la empresa.

Y seguidamente, viñeta sobre Aaron Rourke, quien dijo que era gay sin decirlo explícitamente y que la lucha libre le había dado la oportunidad de sentirse libre. Si acaban despidiendo a Rourke, WWE ID se confirmará como auténtica patraña.

Brooks Jensen se quejó a Stevie Turner y Bigg Jah de no figurar como retador número uno al Campeonato WWE EVOLVE (aunque perdiera en Succession ante Tate Wilder). Turner le respondió que debía ganarse su oportunidad, y a continuación anunció que tres talentos de WWE ID debutarían el próximo miércoles.

Keanu Carver y OTM (Bronco Nima y Lucien Price) derrotaron a The Vanity Project (Jackson Drake, Ricky Smokes y Brad Baylor). Victoria bastante dominante, dada la envergadura de Carver, Nima y Price, donde sólo los ardides rudos de Drake y Cía lograron equilibrar la balanza, con ataques sobre la muñeca izquierda de Carver, cubierta por una férula. E irónicamente, Carver se valió de esta «arma» en los compases finales, golpeando con ella a Drake y poniéndolo de espaldas planas. Buena exhibición de poderío de OTM.

⇒ En cuanto a acción entre las doce cuerdas, el episodio que nos ocupa estuvo algo por debajo del nivel habitual. Un tanto pobre el adiós de Edris Enofé, pues no hizo mucho por impulsar a Sean Legacy, al tiempo que habría estado bien contar con Kendal Grey y sacar partido del «momentum» de su coronación. Como positiva, la implicación de Thea Hail, de tan «random» divertida, y el debut conjuntado por OTM. Si consideramos todas las salidas recientes y el consiguiente trastoque de planes, WWE EVOLVE lo lleva bastante bien por ahora.

6/10

Keanu Carver has PINNED the #WWEEvolve Champion Jackson Drake! Big win for him and OTM! pic.twitter.com/vyNH1iWtuH — Lil Evolve (@LilLevelUp) October 23, 2025