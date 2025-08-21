Previo WWE EVOLVE 20 de agosto 2025 | Ridge Holland vs. Sean Legacy
► «Sub» Sean Legacy
- El show abrió recordándonos cómo está el panorama del Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Kali Armstrong tuvo su más reciente defensa dos semanas atrás ante Jin Tala y el pasado miércoles Karmen Petrovic se posicionó como nueva retadora.
- Chantel Monroe derrotó a Kylie Rae. Con su Perfect Ending (un Codebreaker en giro) y la cuenta de tres, Monroe también obtuvo, aparentemente, una oportunidad por la presea de Armstrong. Curioso resultado, considerando que Rae es la Campeona WWE ID, pero en cualquier caso, buena actuación de ambas protagonistas.
- Promo de Keanu Carver, quien sigue en sus trece de acabar con los talentos de WWE ID, y el siguiente en su lista es Jackson Drake, el Campeón WWE EVOLVE. Ya era hora.
- The Vanity Project no pasan por un buen momento. Drake, temeroso de Carver, y Zayda Steel disgustada por su derrota contra Layla Diggs en el anterior capítulo. Bryce Donovan les dijo a ambos que debían mejorar
- Para el próximo episodio, por mandato de Stevie Turner, Kali Armstrong defenderá el Campeonato Femenil WWE EVOLVE frente a Karmen Petrovic, Chantel Monroe y Nikkita Lyons, luego de que esta lo demandara.
- Swipe Right (Ricky Smokes y Brad Baylor) derrotaron a Marcus Mathers y Aaron Rourke. En última instancia, Bryce Donovan intervino y endosó una señorona patada sobre Mathers, que fue rematado, valga la redundancia, con Super Swipe, el remate conjunto de Smokes y Baylor. Otra lucha disfrutable, necesaria para que los vanidosos recuperaran fuelle, y donde ni Mathers ni Rourke salieron mal parados.
- Vídeo de It’s GAL y Jamar Hampton entrenando muy motivados y de buen rollo.
- Kendal Grey, harta de Wendy Choo, la retó a un combate.
- Jax Presley y Harley Riggins, nuevas incorporaciones de WWE EVOLVE, dijeron estar listos para batir a Jack Cartwheel y Cappuccino Jones, luego del encontronazo que vimos el pasado miércoles.
- Ridge Holland derrotó a Sean Legacy. Y tercer encuentro de calidad del show, donde Holland lució bastante más suelto, recordando a su etapa en NXT UK, y Legacy, como de costumbre, un seguro de vida, en lo que supuso su segunda derrota consecutiva.
- Antes de concluir el programa, pudo verse a Ice Williams mofarse de Legacy cuando este volvía a vestidores. La seguridad debió intervenir.
- Expuse la semana pasada que WWE EVOLVE parecía encaminarse hacia el «entertainment», con una merma en la importancia de las luchas. Y como si me hubieran leído, ayer el componente «in-ring» recuperó peso. Sólo hubo tres combates, pero todos tuvieron sustancia, e incluso Holland no hizo ningún «botch» para la hemeroteca. Estas ediciones son las que me gustaría ver cada miércoles, pues por lo demás, el desarrollo de las rivalidades siempre suele resultar dinámico y si bien no hay ninguna gran historia, todas guardan un mínimo interés. 7/10.
@Sean_Legacy1 took another L 🙄 I’m fed up with vro 🤦🏾♂️🥶 #WWEEvolve #IceOnEvolve ❄️ pic.twitter.com/a0UfX4507F— ❄️ Ice Williams ❄️ (@IceWillliams) August 21, 2025