En otro miércoles más, WWE ofreció nuevo episodio de su marca EVOLVE, grabado el 17 de octubre desde el Performance Center de la empresa en Orlando (Florida, EEUU).

Su cartel anunciado presentaba tres luchas. Por una parte, Kali Armstrong pudo ajustar cuentas con PJ Vasa en el «main event», Karmen Petrovic reapareció para enfrentar a la debutante Zena Sterling y la dupla Harley Riggins & Jax Presley vieron acción.

WWE EVOLVE pudo verse vía Tubi sobre suelo estadounidense.

► Con Samoa hemos topado

El episodio abrió con Kali Armstrong en una promo entre bastidores, avisando a PJ Vasa de que no la apearía de su lugar como dominadora de la división femenil de WWE EVOLVE.

OTM (Bronco Nima y Lucien Price) derrotaron a Harley Riggins y Jax Presley . Lucían confiados Riggins y Presley hasta que averiguaron in situ contra quiénes lucharían, pues Timothy Thatcher (se confirma, nuevo Gerente General de WWE EVOLVE) evitó decirles de antemano la identidad de sus rivales. OTM no aparecían por el programa desde que aliaran con Keanu Carver para medirse a The Vanity Project en el capítulo del pasado 22 de octubre. Por entonces ganaron, y aquí volvieron a hacerlo, aunque no parezcan un equipo de implicaciones regulares. Este es uno de los problemas que veo a veces en WWE EVOLVE, si bien en el caso que nos ocupa se entiende que la derrota de Riggins y Presley va encaminada a una rivalidad con Thatcher. En menos de siete minutos, OTM despacharon a sus oponentes, siendo Harley el encajador del pin tras el remate conjunto denominado Paid In Full. Al concluir, Thatcher hizo acto de presencia y aplaudió a los ganadores.

Vídeo para promocionar a PJ Vasa, cuyo principal punto fuerte es que tiene ascendencia samoana. Suficiente, ¿no?

WWE EVOLVE nos recordó que Zena Sterling (proveniente del mundo de la natación) se estrenaría con la marca en el episodio, enfrentando a Karmen Petrovic. Curiosamente, el primer combate del que fue parte Sterling, allá por 2023, lo ganó Petrovic. Las únicas apariciones televisadas de Sterling habían sido en LFG, donde alcanzó las semifinales del torneo femenil celebrado en su primera temporada.

Y turno para Karmen Petrovic, quien dio bombo a su duelo contra Sterling.

Karmen Petrovic derrotó a Zena Sterling . Lucha más breve que la primera, se vendió que la continua frustración de Sterling, fruto de su inexperiencia, marcó su destino. Al intentar un Falcon Arrow, Petrovic lo contrarrestó con un Stunner, seguido de su remate (Petro-fier,) y la cuenta de tres. No lucieron demasiado bien aquí las implicadas en el tiempo del que dispusieron.

Tate Wilder y Trill London, colegas, estaban charlando en vestidores cuando Sean Legacy, de buena onda, se les acercó y dijo a Wilder que esperaba ser su compañero de armas para ir contra Swipe Right, ya que la semana pasada ambos confrontaron a los exvanidosos. Wilder respondió que quería darle una oportunidad a su colega, luego del periplo de este por LFG. Legacy se lo tomó bien y dijo que vería el combate desde la sección VIP.

Recordatorio de los combates programados para la segunda jornada de NXT Gold Rush, con Jackson Drake y Kendal Grey defendiendo sus respectivos oros (combates que ya se grabaron).

Tate Wilder y Trill London derrotaron a Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) . Otro encuentro de compacta duración, menos de siete minutos, básicamente en pos de realzar a London en su vuelta. Parece que WWE tiene fe en él. Desde luego, sin apenas experiencia sobre el ring, su desempeño es bastante interesante; en un caso similar al de Wilder, quien cayó sobre Baylor con un espectacular Moonsault y logró ponerlo de espaldas planas. Buen choque pese a su brevedad. Legacy, en la sección VIP, aplaudió más serio que un perro cagando.

Arianna Grace visitó la sección VIP y dijo ante el micrófono de Chuey Martinez que no quería privar al público de WWE EVOLVE de disfrutar de su presencia.

El próximo miércoles no habrá capítulo por ser la noche previa al Día de Acción de Gracias. Tendremos que esperar hasta el 3 de diciembre, donde Kendal Grey, si retiene el Campeonato Femenil WWE EVOLVE en NXT Gold Rush (evitaré hacer «spoiler») ante Lainey Reid, lo defenderá contra Chantel Monroe.

Kendal Grey y Kali Armstrong conversaron entre bastidores, con la segunda avisando a la primera de que volverían a verse las caras.

Viñeta para Shiloh Hill, ganador de la segunda temporada de LFG. Sentado junto a una pantalla de ordenador, y de muy buen rollo, comentó su bagaje estudiantil en la prestigiosa Universidad de Stanford, aunque confesando al final con la misma sonrisa que lo que más le divertía era hacer daño a la gente cuando jugaba a fútbol americano. Su personaje recuerda inevitablemente al de Bo Dallas.

Para ver el estelar, Kendal Grey y Carlee Bright se sentaron en la sección VIP. Arianna Grace no quiso compartir espacio con ellas y tomó la puerta de salida.

Timothy Thatcher, dirigiéndose a cámara, confesó que quería dar una lección a Harley Riggins y Jax Presley, a los que recomendó que en el próximo episodio vieran un combate: Marcus Mathers y Aaron Rourke vs. Cappuccino Jones y Mike Cunningham. ¿Y Jack Cartwheel?

PJ Vasa derrotó a Kali Armstrong . Por primera vez desde que competía en WWE EVOLVE, Armstrong tuvo que ejercer de «underdog», pero sin sorpresa positiva, porque Vasa se impuso, y en última instancia empleó la socorrida táctica ruda del piquete de ojos sin que el árbitro se percatara, disponiendo a Armstrong para su remate (The Issue) y la cuenta de tres. Los comentaristas vendieron su sorpresa. Entretenida lucha, principalmente por el desempeño de Armstrong, cuyo futuro en WWE EVOLVE luce incierto. En las postrimerías, Kendal Grey intercambió palabras con Vasa, hasta recibir un golpetazo de Chantel Monroe, quien tal como llegó, se fue.

Harley Riggins y Jax Presley, descontentos con Timothy Thatcher, hicieron una misteriosa llamada para escenificar un misterioso epílogo.

⇒ Cuatro luchas en total, pero ninguna lo suficientemente larga para resultar memorable. Prefiero el formato de tres y más tiempo concedida a cada una. Lo positivo fue que vimos dos encuentros femeniles, algo que no sucede casi nunca, si bien las actuaciones de Karmen Petrovic y Zena Sterling acabaron siendo lo más flojo de esta edición de WWE EVOLVE. Me desconcertaron los resultados de las otras contiendas, por dejarnos las derrotas de Kali Armstrong, Swipe Right, Harley Riggins y Jax Presley, en un «bookeo» que veremos si resulta efectivo a largo plazo. Cuanto menos, resultó efectivo de cara a la expectación hacia el siguiente episodio.

6/10

In the main event, PJ Vasa defeats former Evolve champion Kali Armstrong and sends a powerful message to Kendal Grey, who was attacked by Chantel Monroe#WWEEvolve pic.twitter.com/hEk975gXLD — Eslam (@EslamRollins) November 20, 2025