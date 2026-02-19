El penúltimo episodio de la primera «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer, como de costumbre, vía Tubi (EEUU), grabado el pasado 30 de enero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron: Arianna Grace y Nikkita Lyons se midieron a Layla Diggs y Masyn Holiday, It’s GAL se probó con Drake Morreaux y Brooks Jensen fue contra Dante Chen.

► La calma chicha

Tras la designación de Robert Stone como Gerente General interino de NXT, Peter Rosenberg estuvo acompañado por Blake Howard, chico para todo en las marcas secundarias de WWE.

Arianna Grace y Nikkita Lyons hablaron sobre el duelo titular entre Kendal Grey y PJ Vasa que veremos en Succession II dentro de dos semanas y finalmente mencionaron a sus rivales del episodio que nos ocupa, Layla Diggs y Masyn Holiday.

Presentadas por Chuey Martinez, Kendal Grey y PJ Vasa protagonizaron firma de contrato para su mencionado combate. Grey aseguró no estar asustada de Vasa y la samoana le propuso que compitieran en modalidad «street fight». Grey, claro está, accedió, pero mientras firmaba fue atacada por su retadora, quedando defenestrada.

Promo de Cappuccino Jones, quejoso de que le concedieran oportunidades a otros talentos cuando él, según sus palabras, ofrece algo distinto. Jones concluyó diciendo que se coronaría Campeón WWE EVOLVE en Succession II.

Brooks Jensen derrotó a Dante Chen . Me pregunto el sentido de la victoria de Chen sobre Trill London dos semanas atrás, considerando que aquí volvió de alguna manera a la casilla de salida, cayendo ante un Jensen invicto en lo que llevamos de año dentro de WWE EVOLVE, tras su victoria frente a Cappuccino Jones en el episodio del 28 de enero. Lucha bastante simple, Jensen bajó de mala manera de un esquinero a Chen, dañándole un brazo, y seguidamente le endosó su versión del End Of Heartache, que el singapurense vendió bien, hasta ponerlo de espaldas planas. ♠♠ 1/2 Kam Hendrix, Harley Riggins y Braxton Cole fueron mostrados en la sección VIP.

The Vanity Project, resacosos, fueron abordados por Sean Legacy, Aaron Rourke y Mike Cunningham, instándolos a unirse de nuevo para un 5 vs. 5 contra el Team WWE PC. Swipe Right completarán el quinteto del Team WWE ID.

Drake Morreaux derrotó a It’s GAL . La envergadura de Morreaux marcó esta disputa, que básicamente resultó casi un «squash» alargado de casi cinco minutos. GAL buscó dañar una pierna tocada de Morreaux, pero ante los pavoneos del israelí, poco tardó el «Bayou Boy» en reponerse y solventar el compromiso con un Discus Lariat y un Chokeslam para el consiguiente pinfall. ♠♠ 3/4 Los tres maromos del Team WWE PC seguían en la sección VIP, así que Kam Hendrix le ofreció a Morreaux sitio en su grupo, sin éxito. GAL se ofreció, pero Hendrix y Cía no lucieron muy convencidos.

Arianna Grace (con Stacks) y Nikkita Lyons derrotaron a Layla Diggs y Mason Holiday . Un «main event» bastante descafeinado, que afortunadamente pareció cerrar esta tonta rivalidad. El combate en sí no fue malo, aunque varias secuencias con Lyons se vieron a cámara lenta. Diggs encajó la cuenta de tres luego de una patada de Lyons desde fuera del ring y el Graceland de la hija de Santino Marella. ♠♠♠ Chantel Monroe estuvo viendo las hostialidades desde la sección VIP.

► Cual serie de televisión, cuando estamos ya a menos de una semana del cierre de temporada en WWE EVOLVE, este capítulo supuso un relleno en toda regla, aunque contuviera una firma de contrato, la confirmación del Kali Armstrong vs. Wendy Choo o el añadido de Swipe Right al Team WWE ID. Si hablamos de factor «in-ring», igualmente discreto, con nombres implicados de poco peso; indicativo de ello es que el mejor punto fuese el estelar. Un prolegómeno a su «Season Finale» que se sintió un tanto prescindible. Diría que la edición menos interesante de WWE EVOLVE que recuerdo.

♠♠1/2

