El vigesimonoveno episodio de WWE EVOLVE, grabado en una fecha desconocida (el de la semana pasada se grabó el 8 de agosto y parece fue el último de la tanda, por lo que cuanto menos, tuvo que ser de ahí en adelante) desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), se emitió ayer, como de costumbre, vía Tubi (EEUU) y YouTube (resto del mundo).

Únicamente dos combates anunció WWE para esta edición. Por una parte, un duelo «I Quit» entre Wendy Choo y Kendal Grey, tras semanas de pique, y por otra un encuentro de duplas, detonado el pasado miércoles, donde Marcus Mathers y Aaron Rourke fueron contra It’s GAL y Jamar Hampton.

Además, se anunció la presencia de Jackson Drake, Campeón WWE EVOLVE.

► Hablando en plata

The Vanity Project, encabezados por Jackson Drake, abrieron la velada. Sobre el ring, Drake se congratuló de que su grupo estaba más unido que nunca y reveló haber hablado con Stevie Turner para que estipulara un combate de cuartetos. Eso no suena muy rudo. La lucha, sin más dilación, se inició seguidamente.

LUCHA MIXTA DE CUARTETOS: Dante Chen, Sean Legacy, Drako Knox y Tyra Mae Steele derrotaron a The Vanity Project (Brad Baylor, Ricky Smokes, Bryce Donovan y Zayda Steel) (con Jackson Drake) . Hubo trampeos de los vanidosos, pero no fueron suficientes para evitar que unos finísimos técnicos se impusieran en este «impromptu match», que dirían los yanquis, cuando transcurridos casi 12 minutos de contienda, Chen, «MVP» del equipo (Steele tampoco lució nada mal), hizo la cuenta de tres sobre Donovan luego de su remate (Gentle Touch). En las postrimerías, Drake señaló a Donovan como culpable de la derrota.

Ante el micrófono de Chuey Martinez, Marcus Mathers y Aaron Rourke se mofaron del «Stud Meter» de It's GAL, gracieta recurrente de este y dudaron de que Jamar Hampton saliera beneficiado de juntarse con el israelí. ¿Dardo antisionista aquí? No creo.

Entre bastidores, Carlee Bright se mostró un tanto preocupada por Kendal Grey, señalándole que nunca había visto hablar a Wendy Choo y que por tanto, sería complicado hacerla decir «I Quit». Grey le respondió que entonces la haría llorar.

En vestidores, Sean Legacy animó a Tate Wilder tras la derrota de este contra Ridge Holland durante el anterior episodio. Wilder lo agradeció.

It’s GAL y Jamar Hampton derrotaron a Marcus Mathers y Aaron Rourke . Choque de apenas seis minutos, bastante igualado, donde en la última secuencia Rourke cayó a la lona desde las alturas, aparentemente dañándose una rodilla, luego de que GAL lanzara a Mathers contra un esquinero. GAL y Hampton aplicaron entonces su remate conjunto (The Dummy Drop) para ponerlo de espaldas planas.

Kali Armstrong comentó con Chuey Martinez el programado estelar entre Wendy Choo y Kendal Grey, hasta que Choo apareció siniestramente.

De nuevo en «backstage», Bryce Donovan se hartó de las reprimendas de Jackson Drake y le dijo que si necesitaba un «ejecutor», podría mostrarle cómo se las gasta sobre el ring en un duelo.

I QUIT: Kendal Grey derrotó a Wendy Choo . Mira que no tenía mucho «hype» por este duelo, y acabó gustándome, partiendo además del novedoso planteamiento de cómo conseguir que una luchadora que no habla dijera «I quit». Pues Grey lo consiguió, tras numerosos intentos de rendición ante una Choo que prefirió recurrir a juegos mentales y a una silla. Este último elemento acabó por resultar clave para que Grey dañara lo suficiente el brazo izquierdo de Choo y la otrora Karen Q pronunciara las palabras mágicas. Todo un acontecimiento que el programa vendió muy bien.

Como epílogo, Grey celebró sobre el ring y Choo volvió a hablar, preguntándose qué sería de ella.

Otro sólido capítulo de WWE EVOLVE, marca que parece encontrarse cómoda en la fórmula de tres luchas por semana, consiguiendo que cada una se sienta sustanciosa, y sin necesidad de oros de por medio, aunque ayer contara con la presencia de los dos monarcas. Grata sorpresa el estelar, pues tal vez un servidor portaba demasiados prejuicios hacia Choo por su regulera rivalidad con Kylie Rae meses atrás, pero el show dio una lección de cómo venderte un duelo en apenas dos promos. Definitivamente, me he enganchado a WWE EVOLVE. Y no es un placer culpable. 7/10.

Kendal Grey just made Wendy Choo say I quit!! #WWEEvolve pic.twitter.com/2DOG7XEkYg — Seth Joseph (@SethJoseph95) September 18, 2025