El último episodio de WWE EVOLVE antes de Navidad, grabado el pasado 14 de noviembre desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU), se emitió ayer vía Tubi para los seguidores estadounidenses.

De principal punto en su cartel, la vendida como lucha más importante en la historia de WWE ID: un Gauntlet entre quintetos; uno representando dicho programa y el otro representando al Performance Center. Los ganadores obtendrían el privilegio de poder dirigir a su antojo el siguiente episodio de WWE EVOLVE, mientras el ejecutor de la última cuenta de tres o rendición recibiría una oportunidad titular.

Además, se anunció un duelo sin descalificación con Wendy Choo y Chantel Monroe de protagonistas y la presencia de Kendal Grey, Campeona WWE EVOLVE.

► Cierre de año en WWE EVOLVE

El show abrió con un vídeo sobre el Gauntlet entre el Team WWE PC y el Team WWE ID, cuyas reglas fueron narradas por It’s GAL (quien no formó parte del combate): cada equipo consta de cinco luchadores, formato de 1 vs. 1, cada vez que haya una cuenta de tres o una rendición un nuevo competidor entrará en el ring hasta que un equipo elimine a todos los integrantes del contrario. El equipo ganador podrá manejar a su antojo durante un día un episodio de WWE EVOLVE y el ejecutor de la última cuenta de tres o rendición obtendrá una oportunidad titular.

Los comentaristas, Peter Rosenberg y Robert Stone, informaron de que Sean Legacy no podría competir en el Team WWE ID por lesión.

Kendal Grey salió al ring, con su título, para decir que la presión la había hecho campeona y que estaba dispuesta a defender su corona ante quien quisiera retarla. Y en estas que apareció Kali Armstrong, felicitándola pero también señalándole que quería volver a tener el oro femenil de WWE EVOLVE… y en estas que apareció PJ Vasa, recordando a Armstrong que la derrotó en el capítulo del pasado 19 de noviembre. La respuesta de Grey fue 100% «face»: defenderá la presea ante las dos al mismo tiempo.

Promo de Wendy Choo, dispuesta a darle su merecido a Chantel Monroe, tras pasar por terapia.

Dado que los próximos dos miércoles son víspera de Navidad y Año Nuevo, no se emitirá nuevo episodio de WWE EVOLVE hasta el 7 de enero.

Y promo de Monroe, burlándose de Choo una vez más.

Entre bastidores, Charlie Dempsey quiso saber de boca de Timothy Thatcher si aceptaba su reto. Thatcher lo declinó y Dempsey dijo estar decepcionado. El Thatcher que me enamoró en wXw se hubiera liado a mamporrazos con Dempsey ahí mismo.

Team WWE PC (Keanu Carver, Kam Hendrix, Brooks Jensen y Braxton Cole) derrotó a Team WWE ID (Marcus Mathers, Cappuccino Jones, Aaron Rourke, Mike Cunningham y Sam Holloway). 33 minutos duró este divertido experimento que creo podría establecerse como tradición anual para la marca. Empezaron Carver y Rourke, y este fue eliminado sobre los tres minutos vía pin tras el Powerslam con giro. Salió Cunningham y misma historia, cayendo a los tres minutos y de la misma forma. Sean Legacy, quien ni siquiera estaba en el Team WWE ID, quiso entrar a luchar, pero Chuey Martinez lo detuvo. Esto distrajo a Carver, quien no vio la entrada al ring de Sam Holloway y fue sorprendido con una Shotgun Dropkick, un Chokeslam y un Splash, sucumbiendo a la cuenta de tres. Pinta que Carver buscará vendetta contra Legacy. Jensen se sumó a la contienda y gracias a valerse de su soporte de rodilla, pudo eliminar a Holloway sobre los 12 minutos de lucha. Turno de Jones, muy resuelto, tanto que Jax Presley y Harley Riggins hicieron acto de presencia para interferir, pero Tate Wilder lo evitó y Jensen fue rodado de espaldas en un «flash pin». Sin embargo, antes de marcharse, Jensen defenestró una rodilla de Jones. Braxton Cole, a quien no veíamos desde el ¡segundo episodio! de WWE EVOLVE (donde Harlem Lewis lo «squasheó»), entró en siguiente lugar y a pesar de la cojera de Jones, perdió por cuenta de tres tras el Decafinator. Entre bastidores, Chuey Martinez informó a Wendy Choo que su combate contra Chantel Monroe quedaba aplazado al próximo episodio. Karmen Petrovic aprovechó la ventana para criticar que ella no recibiera un combate titular. Y el último en salir del Team WWE PC fue Kam Hendrix (Anthony Luke en ‘LFG’), haciendo su debut, quien sí aprovechó la coyuntura y puso de espaldas planas a Jones luego de su Lights, Camera, Action (una suerte de Uranage), Así, la baza final del Team WWE ID era Marcus Mathers, pero a pesar de su buen desempeño, igualmente fue víctima del remate de Hendrix. Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes vieron todo desde la Sección VIP. Este Gauntlet, parece, tuvo como objetivo impulsar a Hendrix, novato que en su primera lucha se posicionó como retador. Por otra parte, lucía previsible que los rudos de la historia ganaran. ¿Qué gracia tendría que los técnicos tomaran el control del show?

⇒ Nunca antes WWE EVOLVE había ocupado todos sus minutos con un único combate, y la decisión creativa me pareció fresca y acertada, porque finalmente el Gauntlet resultó muy disfrutable, donde la acción fue prácticamente limpia y se desarrollaron historias durante su media hora. Buena impronta la dejada por Kam Hendrix y atractivas concreciones que se avecinan en forma de Kendal Grey vs. Kali Armstrong vs. PJ Vasa y en forma de Timothy Thatcher vs. Charlie Dempsey. 2025 termina confirmándome que WWE EVOLVE es la marca más interesante del otrora Imperio McMahon.

7/10

Team PC wins and gets control of a future episode! Kam Hendrix will receive a title shot in 2026! #WWEEvolve pic.twitter.com/MNam8GTPPK — Lil Evolve (@LilLevelUp) December 18, 2025