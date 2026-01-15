El segundo episodio de WWE EVOLVE en 2026 se emitió anoche, como todos los de esta marca, vía Tubi (EEUU), grabado el pasado 14 de noviembre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Como lucha más promocionada, aunque no ocupase el hueco estelar, Kendal Grey puso sobre la mesa por cuarta vez el Campeonato Femenil WWE EVOLVE mediante Triple Amenaza, reencontrándose con Kali Armstrong, anterior monarca, y sumando a PJ Vasa en la pugna.

Completando el cartel, cerró el show un «6-Man WWE ID Showcase» donde The Vanity Project se midieron a Cappuccino Jones, Aaron Rourke y Eli Knight, y se disputó un duelo Timothy Thatcher vs. Charlie Dempsey.

► EVOLVE vive

El capítulo abrió mostrándonos a Kam Hendrix fuera del recinto con el resto del «Team WWE PC», comentando que tenían sus miras puestas sobre The Vanity Project.

Y hablando de los vanidosos, estos aparecieron llegando al lugar de marras y teniendo un nuevo encontronazo con Cappuccino Jones, Aaron Rourke y Eli Knight que no pasó a mayores.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE, TRIPLE AMENAZA: Kendal Grey (c) (con Wren Sinclair) derrotó a Kali Armstrong y PJ Vasa para retener el título. Buen encuentro, aunque algo breve. Situarlo como «opener» descartaba cualquier opción de nueva campeona. Sobre los cinco minutos, Armstrong se disponía a endosarle su Pounce a Vasa, pero justo antes de hacerlo, Grey la interceptó con su Flatliner, impulsada desde un esquinero, y la puso de espaldas planas, sin que la samoana lograra romper el pin. Parece claro igualmente que se protegió a Vasa para un futuro mano a mano con Grey. Karmen Petrovic estuvo viéndolo todo en la sección VIP y se burló de Armstrong, quien iracunda quiso hacerle tragar sus palabras, pero la seguridad intervino.

Charlie Dempsey derrotó a Timothy Thatcher. Duelo bastante inusual dentro del estilo WWE, muy científico y «catchiano», terreno donde los protagonistas se mueven como peces en el agua, que por momentos recordó a la época dorada de EVOLVE, donde Thatcher fue elemento importante. Cada uno fue a por una extremidad del otro: Dempsey sobre una pierna de Thatcher y este sobre un brazo del inglés. Sin embargo, finalmente Thatcher acabó rindiéndose por un Fujiwara Armbar tras cerca de 14 minutos. Drake Morreaux y Carlee Bright, en la sección VIP, alucinaron con el combate.

6-MAN WWE ID SHOWCASE: The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes) derrotaron a Cappuccino Jones, Aaron Rourke y Eli Knight. Como su nombre bien indicaba, una exhibición de los talentos de WWE ID a modo de lucha de tercias «made in PWG», con grandes movimientos por doquier y muchas alternativas. Sí, se notó que estos tipos ya tenían experiencia. En los compases finales, Knight buscaba una Plancha desde la tercera cuerda, pero Baylor lo desequilibró, Smokes le aplicó un Ushigoroshi, Baylor una Lanza y Drake lo remató con su Un-Aliving para la cuenta de tres.

⇒ Me río yo de quienes desprecian WWE EVOLVE considerando que Kendal Grey está ya para cosas más grandes. Bueno, lo cierto es que escribimos algo así al mencionarla en nuestros particulares reconocimientos a lo mejor de 2025. Evidentemente, NXT o el elenco principal de WWE son escenarios de mayor mediaticidad, pero hoy día, la mejor marca en el otrora Imperio McMahon se emite los miércoles. No obstante, el único pero del episodio que nos ocupa pasa justo por Grey y su combate, que perdió cierta emoción al situarse al inicio, amén de quedar reducido a apenas cinco minutos. Obviando este punto, otra entrega de WWE EVOLVE magnífica, con ecos incluso de la EVOLVE original.

8/10

