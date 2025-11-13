Un mes después de Succession, su primer especial, WWE EVOLVE ofreció nueva defensa de su campeonato masculino, en un episodio grabado el pasado 17 de octubre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Por fin, tras meses de cruzada contra los talentos del programa WWE ID por su derrota en la lucha inaugural donde se definió a Jackson Drake como primer Campeón WWE EVOLVE, Keanu Carver pudo tener duelo titular contra el propio Drake.

Además, Sean Legacy dio la bienvenida a una nueva incorporación a la marca, Eli Knight, mano a mano mediante.

Para no perder la costumbre, WWE EVOLVE pudo verse en directo vía Tubi en EEUU.

► Los Odiosos Tres

Se mostró a Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes llegando al Performance Center, con Drake burlándose de Keanu Carver, al que tildó de descerebrado. Ya sin Bryce Donovan ni Zayda Steel, The Vanity Project ha pasado a mejor vida. Ahora, Drake, Baylor y Smokes se hacen llamar «The OG Three».

Kali Armstrong reapareció, ausente desde que perdiera el Campeonato Femenil EVOLVE en Succession ante Kendal Grey. Sobre el ring, elogió a Grey por llevarla al límite y propuso una revancha in situ. A cambio, PJ Vasa la confrontó. Esta le expuso que EVOLVE ya no era la misma casa tras Succession y que ahora ella se había convertido en la hembra alfa, reemplazándola. Armstrong le replicó con golpes y ambas tuvieron que ser separadas. Me gustó el segmentillo, aunque por favor, el recurso de la seguridad interviniendo está muuuuy visto. Innoven.

En la sección VIP, Harley Riggins y Jax Presley pasaban el rato.

Sean Legacy derrotó a Eli Knight . El «novel» Knight (entrecomillo porque lleva cerca de ocho años luchando) proviene de Reality Of Wrestling, la escuela/promotora de Booker T, y ya se estrenó con WWE cinco años atrás, formando parte de un encuentro de 205 Live. Un servidor principalmente lo conoce por sus implicaciones para GCW junto a Malik Bosede. Su sobrenombre es «The Prodigy Of Flight», y aquí dejó algunas secuencias bastante buenas junto a otro especialista en vuelos, Legacy. Un choque, volviendo a su debut, muy de 205 Live, programa que nunca me cansaré de reivindicar. El remate de Legacy, Shambles, permitió que «Super» cubriera a Knight.

Mientras ensayaban para un baile en TikTok, Layla Diggs y Masyn Holiday fueron interrumpidas por Nikkita Lyons. Holiday se enfadó y la retó a un combate. Esta juventud…

Promo de Keanu Carver. El maromo reconoció que tendría que lidiar con posibles interferencias de Swipe Right, pero aseguró que nadie le detendría.

Nikkita Lyons derrotó a Masyn Holiday (con Layla Diggs) . WWE no sabe qué hacer con Lyons, pues aunque en teoría ahora EVOLVE es su escenario de trabajo, llevaba más de un mes sin competir. Y parece que esta semana, sin un relleno claro entre el «opener» y el «main event», tiraron de ella. Así que no sé por qué concederle la victoria, vía pin tras una Vader Bomb, cuando Holiday venía de vencer a Jin Tala en su anterior encuentro. En mitad del que nos ocupa, Arianna Grace hizo acto de presencia sobre el stage, saludó al público y se marchó.

Entrevistada por Chuey Martinez, Chantel Monroe se jactó de su victoria frente a Wendy Choo el pasado miércoles y avisó a Kendal Grey que sacara lustre a su título porque pronto ella se reflejaría en él. Dentro de tres semanas, veremos si Monroe cumple con su pronóstico.

La próxima semana, Kali Armstrong se medirá a PJ Vasa y la dupla Harley Riggins & Jax Presley irá contra un tándem cuya identidad aún se desconoce.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) (con Swipe Right) derrotó a Keanu Carver para retener el título . Buen estelar, con una extensión adecuada, donde quedó claro que Drake continúa como monarca gracias a que conserva el apoyo de Brad Baylor y Ricky Smokes. Ante el destrozo que Carver estaba cometiendo sobre Drake, tras dos de sus embestidas, Smokes buscó golpearlo con el título en liza mientras Baylor distraía al árbitro, pero el retador lo detuvo de un puñetazo. Entonces, cuando el réferi instaba a un grogui Smokes a salir del ring, Baylor tomó el brazo izquierdo de Carver, aún tocado, y lo estampó contra un esquinero. Seguidamente, Drake endosó al retador su Busaiku Knee y lo puso de espaldas planas.

⇒ Oficialmente, WWE EVOLVE inicia nueva era, un mes después de Succession, fruto de las salidas y las incorporaciones recientes. Inevitablemente, la narrativa ha acusado tales disrupciones, pero la calidad de la acción entre las doce cuerdas ha conseguido compensar varias semanas extrañas, en especial la vista en el episodio de anoche. Como dije, el fondo de armario que posee el Performance Center facilita las cosas, y aunque tal vez sea pronto para decirlo, no creo que se eche mucho de menos a Stevie Turner, Zayda Steel o Bryce Donovan. Esta semana sólo me sobró Nikkita Lyons.

7/10