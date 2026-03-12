Luego de iniciar su segunda temporada el pasado miércoles con Succession II, WWE EVOLVE presentó anoche vía Tubi (EEUU) nuevo episodio, grabado el 20 de febrero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).
Sólo dos puntos se promocionaron de antemano: un duelo Harley Riggins vs. Trill London y un «Town Hall Major Announcement» por parte de Robert Stone, actual Gerente General de NXT.
Resultados WWE EVOLVE: Succession II | Jackson Drake vs. Cappuccino Jones
► Thank you, Kendal
- El show abrió con Robert Stone sobre el ring, rodeado de los habituales talentos del programa, anunciando a Timothy Thatcher como nuevo gerente general de WWE EVOLVE. Este hizo acto de presencia, agradeció la confianza y dijo que en vez de gerente general, lo llamasen «The Foreman» («El Capataz»). Seguidamente, Stone expuso que dado que los dos actuales monarcas de WWE EVOLVE, Kendal Grey y Jackson Drake, ya formaban parte de NXT, disputarían una última defensa antes de su ascenso definitivo. Grey lo haría en el estelar del episodio ante Tyra Mae Steele, y antes de que Stone concretara el rival de Jackson Drake, Harlem Lewis lo interrumpió para expresar sus intenciones de ser ese retador. Thatcher no estuvo de acuerdo y a cambio lo programó para un duelo contra Sam Holloway.
- Grey, en vestidores, comentó que WWE EVOLVE siempre sería su hogar y que haría todo lo posible por despedirse conservando su estatus de campeona.
- Harlem Lewis derrotó a Sam Holloway. Sobre los cinco minutos, Lewis puso de espaldas planas a Holloway tras su Boom Slam (suerte de Jackhammer). Holloway aún no ha ganado un combate en WWE EVOLVE. ♠♠♠1/4
- Viñeta de Luca Crusifino, cuyo último combate en WWE EVOLVE se remonta al quinto episodio, casi hace un año. Aparentemente, ahora Crusifino es un fiestero que promueve el amor. Estas cosas ocurren cuando pasas una temporada en Ibiza.
- Tyra Mae Steele comentó el combate que se le venía, exponiendo que no podía permitirse perder.
- Harley Riggins (con Kam Hendrix) derrotó a Trill London. Primera lucha individual de Riggins en WWE EVOLVE, un distracción perpetrada por Hendrix le permitió aplicar su TKO sobre London y cubrirlo. ♠♠♠ En las postrimerías, Dante Chen confrontó a los rudos y les reprochó su ataque a Tate Wilder la semana pasada.
- Aaron Rourke convenció a Timothy Thatcher de que merecía ser el último retador de Jackson Drake antes de que este «ascendiera» a NXT. Veremos este duelo el próximo miércoles.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) derrotó a Tyra Mae Steele para retener el título. Una vez más, su Shades Of Grey hizo que Grey venciera vía pin, sobre los 12 minutos de contienda. ♠♠♠1/2
- Como epílogo, Grey agradeció a los fans y prometió salirse en WWE NXT. Entre cánticos de «Thank you, Kendal», la campeona dejó vacante su cetro, entregándoselo a Timothy Thatcher. Un vídeo compilatorio de los mejores momentos de Grey en WWE EVOLVE puso fin al capítulo.
⇒ Positivamente hablando, esta edición fue una de las más sorpresivas que se recuerdan, pues la última defensa de Kendal Grey no se anunció de antemano. Además, esta tuvo calidad y un resultado justo con la trayectoria de la gladiadora. Pero me pregunto el motivo de tal ¿estrategia? La gente puede tener expectativas bajas si simplemente ve que se vende un «major announcement»; término bastante prostituido durante los últimos años. En cambio, concretar una despedida de Grey días antes creo habría otorgado más seguimiento al show.
♠♠♠1/2
KENDAL GREY HAS VACATED THE EVOLVE WOMEN’S CHAMPIONSHIP.— 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) March 12, 2026
She will now be officially part of NXT.#WWEEvolve #WWENXT pic.twitter.com/UsgkJxDMBX