La (sub)marca de desarrollo de WWE, EVOLVE, tuvo ayer nuevo episodio semanal, grabado el pasado 8 de agosto desde el Performance Center de la compañía en Orlando (Florida, EEUU).

Como principal lucha anunciada, Jackson Drake debió poner sobre la mesa el Campeonato WWE EVOLVE ante Keanu Carver y Brooks Jensen en Triple Amenaza. Además, hubo dos duelos, Ridge Holland vs. Tate Wilder y Carlee Bright vs. Layla Diggs.

Este episodio fue emitido vía Tubi (EEUU) y YouTube (resto del mundo).

► La Vanidad Amenazada

El show abrió con The Vanity Project hablando del estelar y de cómo Jackson Drake conservaría el Campeonato WWE EVOLVE.

Carlee Bright (con Kendal Grey) derrotó a Layla Diggs (con Masyn Holiday) . Bright no ganaba en WWE EVOLVE desde su octavo episodio. Durante la promo previa, Bright dijo querer demostrar que puede ser una competidora seria, pero la lucha no resultó muy reveladora de la calidad de ninguna de las implicadas, si bien intentaron sacar partido a los cinco minutos disponibles. Bright puso de espaldas planas a Diggs luego de evitar un Suplex y aplicarle su remate, denominado The Brightside (básicamente, un Overdrive).

Sobre el ring, Kendal Grey, acompañada de Bright, retó a Wendy Choo y expresó su intención de buscar el oro que porta Kali Armstrong. La Campeona WWE EVOLVE salió entonces a escena, y antes de que pudiera decir mucho, su promo fue interrumpida por una golpiza entre Ridge Holland y Tate Wilder. Stevie Turner ordenó que su combate previsto iniciara a continuación.

Ridge Holland derrotó a Tate Wilder . La mayor experiencia del ex NXT UK se impuso, ante un rival de incluso mayor volumen que él, teniéndolo contra las cuerdas durante todo el choque, hasta que el Gut-Wrench Powerbomb propició su victoria vía pin. Plausible exposición la concedida al perdedor.

Marcus Mathers y Aaron Rourke, entre bastidores, se intercambiaron elogios y reconocieron que tenían bastante en común.

It’s GAL y Jamar Hampton, en vestidores, dijeron no estar impresionados por Mathers y Rourke y los consideraron rivales fáciles.

Se mostró cómo Wendy Choo atacaba a Kendal Grey tras bambalinas.

CAMPEONATO WWE EVOLVE, TRIPLE AMENAZA: Jackson Drake (c) derrotó a Brooks Jensen y Keanu Carver para retener el título . Drake consiguió sobrevivir hasta que en última instancia, Bryce Donovan interfirió sacando a Carver de la ecuación y golpeando a Jensen, quien quedó a merced de la Busaiu Knee del campeón y fue puesto de espaldas planas. Buen estelar pese al tramposo desenlace.

En el epílogo, Stevie Turner dio a entender que Wendy Choo y Kendal Grey batallarán la próxima semana en un combate «I Quit».

Otro capítulo conciso y directo, no tan redondo como el del anterior miércoles, pero con una dosis de acción entre las doce cuerdas similar, especialmente gracias al «main event», que reforzó el aura ruda de Jackson Drake y devolvió cierta estabilidad a The Vanity Project luego de varias semanas complicadas. No me entusiasma, sin embargo, ese previsto Choo vs. Grey. Espero que acaben callándome la boca. 6/10.