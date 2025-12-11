WWE EVOLVE llevó a cabo su más reciente tanda de grabaciones el pasado 14 de noviembre, desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), y ayer Tubi (sólo para los espectadores residentes en EEUU) emitió el primero de estos nuevos episodios.

Como lucha principal, se programó un choque entre Sean Legacy y Tate Wilder, con un importante premio en juego: ser el siguiente retador de Jackson Drake por el Campeonato WWE EVOLVE.

Además, en el resto del cartel anunciado, Nikkita Lyons se midió a Layla Diggs y tuvo lugar el debut en la marca de Drake Morreaux, participante de la última temporada de ‘WWE LFG’.

► Guerra Civil en Orlando

Abriendo el show, vimos a Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes preparándose para ver el estelar entre Sean Legacy y Tate Wilder, pues el ganador retaría a Drake por el Campeonato WWE EVOLVE.

Malik Blade apareció en la Sección VIP. Este muchacho lleva un año sin disputar un combate televisado.

Layla Diggs (con Masyn Holiday) derrotó a Nikkita Lyons . Menos mal que Diggs venció aquí, única conclusión positiva que puede sacarse de un encuentro corto, cuyo final fue un tanto vergonzoso, cuando Lyons empezó a flirtear con Blade, Holiday se puso en medio para mostrar sus dotes dancísticas y Diggs aprovechó para rodarla de espaldas. Diggs vengó así la derrota de Holiday ante Lyons el pasado mes (episodio 37).

En «backstage», varios talentos de WWE ID (Mike Cunningham, Aaron Rourke, Eli Knight, Marcus Mathers y Cappuccino Jones) dieron su apoyo a Sean Legacy. Aunque el buen rollo lo cortó Timothy Thatcher, anunciando que el próximo miércoles veremos un choque de quintetos WWE ID vs. WWE PC. Tendrá formato similar a un Gauntlet: mano a mano, y cada vez que alguien sucumba al pin o se rinda, será reemplazado por un compañero de su equipo, hasta que una de las dos agrupaciones pierda a todos sus integrantes. Suena bien.

Seguidamente, el WWE ID vs. WWE PC cobró aún mayor interés, al informarse de que el equipo ganador tendría el control absoluto de un show de EVOLVE y el ejecutor de la última eliminación recibiría una oportunidad titular.

Kendal Grey y Carlee Bright escenificaron una separación amistosa de sus caminos, con la Campeona WWE EVOLVE instando a Bright a encontrar su mejor versión.

Drake Morreaux derrotó a Dante Chen . Se estrenó victorioso Morreaux, del que sólo había visto previamente un par de combates, durante su paso por NXT Level Up, y justo uno de ellos fue contra Chen. No sabría decir cuál de los dos me gustó más, porque aquel no dejó huella en mi memoria luchística y este tampoco. La diferencia de tamaños resultó decisiva, al ser Morreaux un bicharraco importante. Tras su Discus Lariat y su Chokeslam, Chen sucumbió a la cuenta de tres. Jax Presley y Harley Riggins estuvieron viendo el combate y aplaudieron el triunfo de Morreaux. En las postrimerías, los rudos ofrecieron formar alianza a Morreaux, pero este les dijo que acababa de llegar y que no estaba listo. Presley y Riggins, educados, le desearon suerte. Espero que finalmente hagan facción y su frase característica sea: «WWE EVOLVE, where the big boys play».

Promo de Charlie Dempsey, en la que el hijo de William Regal retó a Timothy Thatcher. Interesante emparejamiento. Los anuncios de este episodio me están gustando.

It’s GAL, en vestidores, dijo no saber si se uniría al Team WWE ID o al Team WWE PC, y que lo decidiría en base al que le pagara una cantidad más suculenta de dinero. Juas.

Jax Presley y Harley Riggins, con Keanu Carver, quisieron ahora «reclutar» a Tate Wilder para el Team WWE PC y mandar a Sean Legacy de vuelto a los salones de bingo. Wilder también los rechazó, y es más, elogió a Legacy. Presley, Riggins y Carver no lucieron muy contentos.

WWE ID SHOWCASE: It’s GAL derrotó a Eli Knight . Y hablando de WWE ID, dos de sus integrantes. Lucha igualmente breve, de apenas cuatro minutos, donde Knight pudo mostrar algo de su atleticismo, que acabó por perjudicarle. GAL pateó las cuerdas para provocar que cayera cuando intentaba un Springboard y lo remató con su Ferocious Bomb. Segunda lucha de Knight en WWE EVOLVE y segunda derrota.

Wendy Choo, otra vez en el psiquiatra, expuso cómo la sacaba de quicio Chantel Monroe, hasta que la aludida apareció y la golpeó. El próximo miércoles las veremos colisionar en un duelo sin descalificación.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO WWE EVOLVE: Sean Legacy derrotó a Tate Wilder . Marcus Mathers, Aaron Rourke y Cappuccino Jones estuvieron viendo el estelar desde la Sección VIP. Buen cierre de capítulo, con un duelo por fin de duración digna, aunque no exento de interferencias al final. Keanu Carver, Jax Presley y Harley Riggins salieron a mostrar su apoyo a Wilder en pos de inscribirlo al Team WWE PC, y el vaquero volvió a rechazarlos. Entonces, Braxton Cole, talento que ni recordaba (sólo ha disputado un combate en WWE EVOLVE, nueve meses atrás), golpeó a Legacy, ante la mirada contrariada de Wilder. Con todo, Legacy se repuso y mediante su Shambles puso de espaldas planas a Wilder. Por algo le llaman «Super».

Como epílogo, mientras fuera del ring se armaba la marimorena, Jackson Drake tumbó a Sean Legacy, su próximo retador, y posó triunfante.

⇒ Hubo de todo en esta edición: debuts, regresos, anuncios atractivos, un buen «main event» y el divertido desarrollo de una guerra civil en Orlando, que veremos en todo su esplendor el próximo miércoles. WWE EVOLVE ha llegado a mi vida bajo un contexto de cierto hartazgo luchístico, y por ello, shows frescos de menos de una hora, con luchas compactas, me son tan bienvenidos. Aviso: este autor votará por WWE EVOLVE como mención honorífica en el premio al mejor programa semanal de 2025.

7/10

Highlights from Sean Legacy vs Tate Wilder on #WWEEvolve! Great match, both men have been 2 of the standouts of the show. Looking forward to the ID vs PC match next week! pic.twitter.com/EGTVpDeSWE — Lil Lito 🎅🏻 #ThankYouCena (@LilLito) December 11, 2025