Otro miércoles más, único día de la semana en que este autor disfruta con algo que produce WWE, la empresa presentó nuevo episodio de EVOLVE, vía Tubi (EEUU) y YouTube (resto del mundo), grabado el pasado 5 de septiembre desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Cuatro luchas se anunciaron: Keanu Carver vs. Brooks Jensen por ser retador al Campeonato WWE EVOLVE en Succession (el capítulo especial que se emitirá el próximo día 15), Kali Armstrong vs. Carlee Bright, Edris Enofé vs. Tate Wilder y Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones) vs. Harley Riggins y Jax Presley.

► Camino a Succession (II)

Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones) derrotaron a Harley Riggins y Jax Presley . Estos señores ya se enfrentaron en el episodio del pasado 3 de septiembre, pero Adrenaline Drip pidieron revancha. Los noveles exjugadores de fútbol americano buscaron la pillería, haciendo creer que Riggins se había lesionado, pero al final, su rudeza no fue suficiente para volver a imponerse a unos muy centrados Cartwheel y Jones, quienes evitaron su remate conjunto (con el que vencieron en el primer combate) y a cambio, endosaron el suyo a Presley para ponerlo de espaldas planas. Como un romance de verano, corto e intenso.

En «backstage», o quién sabe dónde, una cámara aparentemente oculta mostró nueva discusión entre Jackson Drake y Bryce Donovan, con Zayda Steel intentando mediar. Drake acabó satisfecho por el enfado de Drake.

Tate Wilder derrotó a Edris Enofé . Esta misma semana, Enofé anunció su marcha de WWE, así que aquí tuvo su última lucha. Y aunque también breve, su actuación ayudó a elevar a Wilder. En los compases finales, Enofé quiso golpear a su rival con una silla luego de quitar el protector de uno de los esquineros, pero Sean Legacy lo evitó, permitiendo que Wilder se repusiera y ganase la contienda mediante su remate (The Wild Ride, un Moonsault) y la consiguiente cuenta de tres.

Kali Armstrong derrotó a Carlee Bright (con Kendal Grey) . Duelo que sirvió para calentar la defensa titular de Armstrong ante Grey en Succession, la Campeona WWE EVOLVE apenas sudó en pos de vencer. De hecho, se regodeó, pues aplicó dos veces su remate (Kali Connection, un Pounce) mirando hacia Grey, cuando una sola vez le habría bastado. En las postrimerías, Armstrong y Grey discutieron de lejos.

Se mostraron imágenes del evento SlamFest 25 de APAC Wrestling, celebrado en Malasia el pasado agosto, del que fueron parte Sean Legacy, Cappuccino Jones y Zayda Steel. También imágenes de un show de Beyond Wrestling, Wrestling Open RI #25: The Unforgiven, celebrado el pasado 22 de septiembre, pues allí compitieron Marcus Mathers y Aaron Rourke.

It’s GAL y Dante Chen detonaron combate entre bastidores.

Anunciado para el próximo capítulo: careo entre Kali Armstrong y Kendal Grey y firma de contrato con Jackson Drake y el ganador del estelar del presente episodio.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO WWE EVOLVE EN SUCCESSION: Keanu Carver derrotó a Brooks Jensen . El perdedor tuvo bastante ofensiva y alguna que otra cuenta cercana al tres, cuajando una buena actuación, pero el poderío de Carver se impuso, tras lanzarlo fuera del ring con su Pounce y rematarlo con su Powerslam en giro para el pinfall. Cabe recordar que Carver no ha perdido de manera limpia una lucha individual desde que está en EVOLVE.

Prefiero el formato de dos o tres combates por show, pues permite mayor duración para el «main event», pero en el de la presente semana se supo hacer un buen reparto de tiempos y en general los cuatro encuentros resultaron entretenidos y cumplieron su función. Las historias camino a Succession están teniendo un interesante desarrollo, tanto la rivalidad Armstrong-Grey como la que protagonizan Drake, Carver y Donovan, este último tercer elemento potencialmente clave. En definitiva, la mejor hora (o casi; alrededor de 50 minutos) semanal de WWE. 7/10

