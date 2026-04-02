Vía Tubi (sólo en EEUU), WWE EVOLVE tuvo anoche el quinto episodio de su segunda «temporada», grabado el pasado 20 de febrero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Sólo un combate se anunció de antemano para esta edición. Wendy Choo, Laynie Luck, Nikkita Lyons, PJ Vasa y Kali Armstrong colisionaron por ser la última que haga su entrada en el Gauntlet programado para el episodio del 15 de abril, donde se concretará nueva Campeona WWE EVOLVE, tras dejar vacante Kendal Grey dicha presea.

Además, varios talentos debutarían en la marca, sin concretar nombres.

► La nueva ola

Aaron Rouke, en «backstage», abrió el show repasando lo anunciado para el mismo y reveló que los debutantes programados de WWE ID tendrían un combate entre ellos y el ganador sería su primer rival por el Campeonato WWE EVOLVE.

It’s GAL salió a escena proclamando ser el tipo más duro en vestidores hasta que Dorian Van Dux, mejor conocido como Mike D Vecchio, hizo acto de presencia y se armó combate.

Dorian Van Dux derrotó a It’s GAL . Romeo Moreno (Zozaya) y Tristan Angels (Nathan Angel) estuvieron en la sección VIP y los veremos luchar entre ellos la próxima semana. ♠♠ 3/4

. Romeo Moreno (Zozaya) y Tristan Angels (Nathan Angel) estuvieron en la sección VIP y los veremos luchar entre ellos la próxima semana. ♠♠ Zena Sterling pidió a Timothy Thatcher un hueco en el Gauntlet que coronará nueva Campeona WWE EVOLVE, pero el «Foreman» de la marca le dijo cordialmente que no. Sterling entró en cólera.

Otro enfadado, Tate Wilder, comentó que acabaría con Kam Hendrix y Harley Riggins.

Más nuevos talentos fueron presentados, de la mano de Chuey Martinez: Chazz «Starboy» Hall (Starboy Charlie), CJ Valor (Jimmy House) y Santi Rivera (Jariel Rivera).

LUCHA A TRES BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO WWE EVOLVE: Chazz «Starboy» Hall derrotó a CJ Valor y Jariel Rivera . La cuenta de tres la encajó Rivera. Mike Cunningham estuvo viendo el encuentro en la sección VIP. ♠♠♠ 3/4 Concluido, ante el micrófono de Chuey Martinez, Hall agradeció a Aaron Rourke la tentativa y expuso que el Campeonato WWE EVOLVE acabaría alrededor de su cintura.

. La cuenta de tres la encajó Rivera. Mike Cunningham estuvo viendo el encuentro en la sección VIP. ♠♠♠ Concluido, ante el micrófono de Chuey Martinez, Hall agradeció a Aaron Rourke la tentativa y expuso que el Campeonato WWE EVOLVE acabaría alrededor de su cintura. Tate Wilder se topó con Luca Crusifino y ambos acordaron hacer equipo contra Kam Hendrix y Harley Riggins.

Viñeta sobre Mike Cunningham, quien dijo llevar a WWE EVOLVE la «Main Man Energy». A saber.

Más talentos de WWE ID debutarán el próximo miércoles, ahora de la división femenil.

ÚLTIMO LUGAR EN EL GAUNTLET POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: PJ Vasa derrotó a Wendy Choo, Laynie Luck, Nikkita Lyons y Kali Armstrong. Choo fue puesta de espaldas planas. ♠♠♠1/2

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