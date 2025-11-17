Resultados Wrestling With Character | Killer Kross vs. Richard Holliday

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling With Character, presento su evento WWC Wrestling With Kross, el cual tuvo lugar el 16 de noviembre 2025, desde HC Wilcox Technical High School en Meriden, Connecticut, Estados Unidos.

El evento Wrestling with KROSS (16 nov 2025) es una apuesta bastante inteligente y bien pensada por parte de Wrestling with Character LIVE. Tiene un cartel atractivo con una mezcla de talento actual (Kross, Martínez, Dijak, Akeem, Holliday) y leyendas / sorpresas, lo cual puede atraer tanto a fanáticos nostálgicos como a quienes quieren ver lo “nuevo” de Kross fuera de la WWE.

El golpe de que Bret Hart no participe es importante, pero no mata el evento: puede generar decepción, sí, pero también crea espacio para que otras estrellas brillen o para que se dé algo inesperado. Además, el contexto de Kross reinventándose en el circuito independiente le da un aliciente: para él, este show no es solo un “tour más”, sino una forma de reafirmar su estatus fuera de la gran empresa.

El evento probablemente no fue un “show histórico” de gran repercusión, pero sí pudo haber sido valioso para los fans fieles de Kross y para quienes disfrutan de la lucha libre en ambientes más cerrados y personalizados. A falta de cobertura pública, parece haber sido más exitoso como experiencia para asistentes que como un gran espectáculo mediático.

► Resultados Wrestling With Character

Battle Royal: Steve Wodarski venció a All Go Nelli, Jake Gray, Maroon Pillar, Orange Pillar, Pretty Papi, Professor Ulysses Spite, Purple Pillar, Rain Conway, Ratrom, Ron Zombie, The Great Buzzenko (Buzz Bloodsaw), Tinsel The Elf (Lauren St. James) y Yellow Pillar BST Territory Title Match: Dustin Waller (c) retuvo ante Sammy Diaz Swish Marbury & Wrecking Ball Legursky (w/Dunks The Basketball & Jake Roberts) vencieron a The Bully Boys (Danny Miles & Heresy) (w/The Mountie) Mercedes Martinez venció a Queen Ariel (w/King BMT) Shockwave The Robot venció a Ratrom (w/Professor Ulysses Spite) Donovan Dijak venció a Sidney Akeem Killer Kross (w/Scarlett Bordeaux) venció a Richard Holliday