La promotora británica Wrestling Resurgence estrenó su calendario de 2026 el pasado 28 de febrero con Fade To Black, cita que transcurrió desde el Y Theatre en Leicester (Inglaterra).

Como plato fuerte, un duelo que nunca antes se había programado, donde Kanji y Cara Noir lucharon por primera vez, y con el Campeonato Wrestling Resurgence en liza.

Los otros dos oros de Resurgence también tuvieron cabida. Hyperactive buscaron conservar el Campeonato de Parejas ante Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen), mientras Mike Bird debió jugarse el Campeonato Arthouse contra Amira Blair.

Completando el cartel, tres duelos no titulares: Jay Joshua vs. Ian Skinner, Josh Holly vs. Vivika y Jordan Saeed vs. Denzel Mack.

Bajo suscripción de pago, Fade To Black puede verse en el canal de YouTube de Resurgence.

► El arte de la lucha

Tom Campbell se estrenó como anunciador de Resurgence.

Jay Joshua derrotó a Ian Skinner . Apuntaba a «squash», en pos de que Joshua recuperara comba tras perder ante Kanji en Crash! Bang! Wallop! What a Wrestling Show!, pero no, esto no es ROH on HonorClub. Joshua se tomó algo a la ligera el reto, y Skinner, aunque con tics rudos, acabó mostrando entereza, pudo dañar el brazo izquierdo del máximo monarca de RevPro, e incluso fue de tú a tú en varias secuencias de golpeo. Sin embargo, Joshua es zurdo, así que con su derecha y algún que otro cabezazo (no sin antes tener que valerse de una cuerda para no sucumbir a un pin), seguido del Martinete estilo Karl Gotch, puso de espaldas planas a su rival. Ejemplo de cómo conjuntar un combate donde el perdedor también sale ganando. Buena exhibición de Skinner, que ya demostró su calidad en Crash! Bang! Wallop! What a Wrestling Show!, donde no pudo hacerse con el Campeonato Arthouse. ♠♠♠ 3/4

. Apuntaba a «squash», en pos de que Joshua recuperara comba tras perder ante Kanji en Crash! Bang! Wallop! What a Wrestling Show!, pero no, esto no es ROH on HonorClub. Joshua se tomó algo a la ligera el reto, y Skinner, aunque con tics rudos, acabó mostrando entereza, pudo dañar el brazo izquierdo del máximo monarca de RevPro, e incluso fue de tú a tú en varias secuencias de golpeo. Sin embargo, Joshua es zurdo, así que con su derecha y algún que otro cabezazo (no sin antes tener que valerse de una cuerda para no sucumbir a un pin), seguido del Martinete estilo Karl Gotch, puso de espaldas planas a su rival. Ejemplo de cómo conjuntar un combate donde el perdedor también sale ganando. Buena exhibición de Skinner, que ya demostró su calidad en Crash! Bang! Wallop! What a Wrestling Show!, donde no pudo hacerse con el Campeonato Arthouse. ♠♠♠ Josh Holly derrotó a Vivika . Debut de ambos talentos en Resurgence. Vivika, novel gladiadora salida de la academia de New Wave Wrestling, cosió a Holly con machetazos y pierrotazos, pero el galés llevó la lucha al suelo, minando su pierna izquierda. Vivika pudo reponerse, hasta que Holly, más experimentado, hizo la vieja jugarreta de lanzar una pierna del rival al réferi para atacar la otra. Y la otra, efectivamente, era la izquierda, que tomó para aplicar su cruceta, por la que Vivika se rindió. ♠♠♠ 1/2

. Debut de ambos talentos en Resurgence. Vivika, novel gladiadora salida de la academia de New Wave Wrestling, cosió a Holly con machetazos y pierrotazos, pero el galés llevó la lucha al suelo, minando su pierna izquierda. Vivika pudo reponerse, hasta que Holly, más experimentado, hizo la vieja jugarreta de lanzar una pierna del rival al réferi para atacar la otra. Y la otra, efectivamente, era la izquierda, que tomó para aplicar su cruceta, por la que Vivika se rindió. ♠♠♠ CAMPEONATO ARTHOUSE RESURGENCE: Amira Blair (con Gene Munny) derrotó a Mike Bird (c) para ganar el título . Gene Munny presentó a Blair y fue clave en uno de los puntos más cómicos del choque, cuando logró desenganchar a su «pupila» de una cruceta realizada sobre Bird, en la que también había quedado atrapado el réferi. En otra secuencia loca, el árbitro puso de espaldas planas a Bird y Blair hizo la cuenta de tres, cosa que acabó por enfadar al «Flying». Se puso serio entonces el duelo. Bird lanzó toda su artillería y Blair resistió in extremis, sacándose alguna que otra movida potente, como un Superplex desde la segunda cuerda, hasta acabar de sorprender con un School Boy pin reforzado mediante un puente. 1, 2, 3: Blair, nueva campeona. El Y Theatre erupcionó. Bird llevaba casi un año como monarca y felicitó a Blair. De postre, la segunda sorpresa: Munny tumbó a Blair con un Lariat, proclamando que no merecía el campeonato. ♠♠♠

. Gene Munny presentó a Blair y fue clave en uno de los puntos más cómicos del choque, cuando logró desenganchar a su «pupila» de una cruceta realizada sobre Bird, en la que también había quedado atrapado el réferi. En otra secuencia loca, el árbitro puso de espaldas planas a Bird y Blair hizo la cuenta de tres, cosa que acabó por enfadar al «Flying». Se puso serio entonces el duelo. Bird lanzó toda su artillería y Blair resistió in extremis, sacándose alguna que otra movida potente, como un Superplex desde la segunda cuerda, hasta acabar de sorprender con un School Boy pin reforzado mediante un puente. 1, 2, 3: Blair, nueva campeona. El Y Theatre erupcionó. Bird llevaba casi un año como monarca y felicitó a Blair. De postre, la segunda sorpresa: Munny tumbó a Blair con un Lariat, proclamando que no merecía el campeonato. ♠♠♠ Hyperactive (Safire Reed y Anita Vaughan) hicieron su entrada y Reed informó que por no tener el alta médica, Man Like DeReiss la sustituiría.

CAMPEONATO DE PAREJAS RESURGENCE: Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) derrotaron a Anita Vaughan y Man Like DeReiss (c) para ganar el título . Act Two perdieron el oro en el anterior show de Resurgence, The Hateful Eight, bajo lucha a tres bandas completada por Yorkshire Tough (Reece y Rogan), donde no encajaron el pin. De inicio, Vaughan y DeReiss lucieron un tanto desintonizados, pero pronto la sinergia hizo de las suyas, sacándose incluso un 3D al estilo Dudley Boyz, luego de que el «hot tag» del Campeón Mundial PROGRESS devolviera equilibrio al encuentro. Hubo una secuencia, que me recordó a una vista recientemente en APC, donde Dereiss protegió a Vaughan de una Stereo Superkick, encajándola él, que me pareció algo ridícula. Seguidamente, Vaughan tenía de espaldas planas a Knudsen, pero Harland sacó a la réferi Lauren del ring. Todo se precipitó y el definitivo trampeo de los rudos, tumbando a Dereiss con una de las correas en liza y rematándolo con su combo Superkick + Swinging Facebuster, les dio la victoria por cuenta de tres. Act Two se convirtieron así en monarcas de duplas de Resurgence por segunda vez, logro nunca visto antes. Aunque seguramente haya revancha, ya que ninguna de las integrantes de Hyperactive fue puesta de espaldas planas. ♠♠♠ 1/2

. Act Two perdieron el oro en el anterior show de Resurgence, The Hateful Eight, bajo lucha a tres bandas completada por Yorkshire Tough (Reece y Rogan), donde no encajaron el pin. De inicio, Vaughan y DeReiss lucieron un tanto desintonizados, pero pronto la sinergia hizo de las suyas, sacándose incluso un 3D al estilo Dudley Boyz, luego de que el «hot tag» del Campeón Mundial PROGRESS devolviera equilibrio al encuentro. Hubo una secuencia, que me recordó a una vista recientemente en APC, donde Dereiss protegió a Vaughan de una Stereo Superkick, encajándola él, que me pareció algo ridícula. Seguidamente, Vaughan tenía de espaldas planas a Knudsen, pero Harland sacó a la réferi Lauren del ring. Todo se precipitó y el definitivo trampeo de los rudos, tumbando a Dereiss con una de las correas en liza y rematándolo con su combo Superkick + Swinging Facebuster, les dio la victoria por cuenta de tres. Act Two se convirtieron así en monarcas de duplas de Resurgence por segunda vez, logro nunca visto antes. Aunque seguramente haya revancha, ya que ninguna de las integrantes de Hyperactive fue puesta de espaldas planas. ♠♠♠ Denzel Mack derrotó a Jordan Saeed . Otro doble debut. Mack, salido de la Playfight School de Londres, hizo gala de su poderío físico ante un más experimentado Saaed (Campeón de Parejas Future Pro Wrestling junto a RJ Singh), quien luchó con ropa de calle, cual Ali G, y su gorro no se le separó de la cabeza hasta bien pasados varios minutos. Luego de que Saeed intentara trampear con una señal de «Caution Wet Floor», un soberbio Burning Hammer lo puso de espaldas planas. Mack causó buena impresión en su estreno. ♠♠♠ 1/4

. Otro doble debut. Mack, salido de la Playfight School de Londres, hizo gala de su poderío físico ante un más experimentado Saaed (Campeón de Parejas Future Pro Wrestling junto a RJ Singh), quien luchó con ropa de calle, cual Ali G, y su gorro no se le separó de la cabeza hasta bien pasados varios minutos. Luego de que Saeed intentara trampear con una señal de «Caution Wet Floor», un soberbio Burning Hammer lo puso de espaldas planas. Mack causó buena impresión en su estreno. ♠♠♠ CAMPEONATO RESURGENCE: Kanji (c) derrotó a Cara Noir para retener el título. Noir llevaba cuatro años sin competir en Resurgence y atacó a Kanji por la espalda antes de que sonara la campana. Básicamente, los primeros minutos fueron una paliza sobre Kanji, hasta que esta logró atrapar a Noir en las cuerdas y tomó el control. Sin embargo, no quiso defenestrar el pie izquierdo de Noir, por el que el «Black Swan» casi cuelga las botas, y este aprovechó la compasión de su rival para ponerse otra vez al volante, aunque por poco tiempo. Kanji volvió a la carga y entonces ya no vaciló a la hora de dañar el pie izquierdo de Noir, incansablemente, con un Ankle Lock tras otro, al tiempo que el ex Campeón Mundial PROGRESS también sacaba su repertorio de maniobras de rendición, estando cerca de vencer mediante su Blackout Sleeper y de ponerla de espaldas planas tras un rodillazo en carrera y tras un Martinete, ante los cuales buena parte del público pensó que se daría el cambio titular. No obstante, Noir nunca llegó a aplicar su Package Piledriver y finalmente, terminó por palmear la lona vía Ankle Lock. Gran combinación de llaveo y golpeo, en algunos puntos fue casi como si Kanji se enfrentara a su propio reflejo. De los mejores combates que le he visto a Noir desde su regreso competitivo. ♠♠♠♠1/4

⇒ La valía de Resurgence no se queda en la superficie, al observar cómo cuida, entre otras cosas, el diseño de sus imágenes promocionales. Ese aire artístico también se lleva a la lona, con una presentación y una manera de trazar los combates que echo en falta actualmente (sobre suelo británico, Riot Cabaret apela al mismo concepto), cuando demasiadas promotoras intentan hacer pasar la lucha libre por deporte competitivo, como si únicamente esto pudiera validarla a ojos del gran público. En tal sentido, Resurgence es un muy bienvenido producto de nicho y Fade To Black una particular confirmación de que mi membresía llegó para quedarse.

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