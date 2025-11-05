Una de las promotoras de la que es fácil aficionarse por su ligero calendario, Wrestling Resurgence, presentó el pasado 27 de septiembre su tercer show en 2025, Crash! Bang! Wallop! What a Wrestling Show!, desde el Y Theatre de Leicester (Inglaterra).

Esta semana, Wrestling Resurgence subió a su canal de YouTube (bajo suscripción) el evento, donde Kanji y Jay Joshua fueron grandes estelaristas, con la primera defendiendo el Campeonato Mundial Resurgence ante el segundo, quien hizo así su debut para la promotora.

Además, Mike Bird puso sobre la mesa el Campeonato Arthouse Resurgence frente a Ian Skinner, también de estreno en Wrestling Resurgence. Mientras, el título de parejas de la empresa tuvo a Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) buscando conservar su estatus contra Mark Trew y Kieron Lacey, habituales de RevPro.

Completando el cartel, sin oros en liza, hubo tres duelos: Bullit vs. Sam Bailey (otro debutante), Alexxis Falcon vs. Alexander Roth y Scott Oberman (otro debutante) vs. Amira Blair.

► Banger en Resurgence

CAMPEONATO DE PAREJAS RESURGENCE: Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) (c) derrotaron a Mark Trew y Kieron Lacey para retener el título . Inicialmente, los rivales de Act Two eran Yorkshire Tough (Reece y Rogan), pero estos no pudieron competir por lesión. Al contrario que en RevPro, Trew y Lacey operan como técnicos bajo los focos de Resurgence, y el público quiso que derrocaran a los rudos monarcas. Sin embargo, Knudsen, cuando el árbitro no miraba, golpeó a Trew con uno de los cinturones en liza y sólo tuvo que cubrirlo.

. Inicialmente, los rivales de Act Two eran Yorkshire Tough (Reece y Rogan), pero estos no pudieron competir por lesión. Al contrario que en RevPro, Trew y Lacey operan como técnicos bajo los focos de Resurgence, y el público quiso que derrocaran a los rudos monarcas. Sin embargo, Knudsen, cuando el árbitro no miraba, golpeó a Trew con uno de los cinturones en liza y sólo tuvo que cubrirlo. Amira derrotó a Scott Oberman . La lucha cómica de la velada, Gene Munny, mánager de Amira, estuvo aconsejándola por videollamada, que se congelaba frecuentemente. Y en una de estas cargas de «buffering», Oberman se distrajo y la irlandesa pudo rodarlo de espaldas. Oberman tiene un personaje interesante en la lucha británica y actualmente es campeón en seis promotoras.

. La lucha cómica de la velada, Gene Munny, mánager de Amira, estuvo aconsejándola por videollamada, que se congelaba frecuentemente. Y en una de estas cargas de «buffering», Oberman se distrajo y la irlandesa pudo rodarlo de espaldas. Oberman tiene un personaje interesante en la lucha británica y actualmente es campeón en seis promotoras. Bullit derrotó a Sam Bailey . Lo que se sugería iba a ser un «squash» se tornó en un trance algo complicado para Bullit, pues Bailey logró desgraciarle el brazo derecho con continuos ataques, y de resultas, vimos un interesante duelo. Finalmente, Bullit superó ese problema físico y tumbó a Bailey mediante un Jacknife Powerbomb y lo puso de espaldas planas. En Resurgence, Bullit es un completo ídolo.

. Lo que se sugería iba a ser un «squash» se tornó en un trance algo complicado para Bullit, pues Bailey logró desgraciarle el brazo derecho con continuos ataques, y de resultas, vimos un interesante duelo. Finalmente, Bullit superó ese problema físico y tumbó a Bailey mediante un Jacknife Powerbomb y lo puso de espaldas planas. En Resurgence, Bullit es un completo ídolo. CAMPEONATO ARTHOUSE RESURGENCE: Mike Bird (c) derrotó a Ian Skinner para retener el título . Otro choque de calidad, con bastante llaveo y sabor a british wrestling clásico, también muy maniqueísta, donde Skinner supo hacerse odiar de maravilla, finiquitado tras un Lariat y la cuenta de tres. Bird, veterano de la escena que merecería mayor reconocimiento, lleva ya más de siete meses como campeón.

. Otro choque de calidad, con bastante llaveo y sabor a british wrestling clásico, también muy maniqueísta, donde Skinner supo hacerse odiar de maravilla, finiquitado tras un Lariat y la cuenta de tres. Bird, veterano de la escena que merecería mayor reconocimiento, lleva ya más de siete meses como campeón. Alexander Roth derrotó a Alexxis Falcon . Roth porta actualmente cuatro oros de las islas británicas y no luchaba en Resurgence desde 2019. Por su parte, Falcon no lo hacía desde 2023, meses después de perder el Campeonato Arthouse. Combate intergénero bastante más serio que el Amira vs. Oberman, aquí el villano ganó vía Mataleón, luego de que Falcon se saliera de todos los intentos de pinfall posibles.

. Roth porta actualmente cuatro oros de las islas británicas y no luchaba en Resurgence desde 2019. Por su parte, Falcon no lo hacía desde 2023, meses después de perder el Campeonato Arthouse. Combate intergénero bastante más serio que el Amira vs. Oberman, aquí el villano ganó vía Mataleón, luego de que Falcon se saliera de todos los intentos de pinfall posibles. CAMPEONATO MUNDIAL RESURGENCE: Kanji (c) derrotó a Jay Joshua para retener el título . La mejor lucha intergénero que he podido ver desde un «Iron Match» entre Trish Adora y Tony Deppen allá por 2021. Y tal vez esta sea incluso superior, por intensidad y por la exhibición técnica que una vez más hizo Kanji, consolidada ya como el gran talento actual del archipiélago europeo. Dudo que hoy muchas otras luchadoras lograran hacer tan creíble un encuentro de este tipo, donde Joshua ejerció de perfecto partenaire, rindiéndose ante un Kimura Lock con puente tras casi media hora de batalla.

. La mejor lucha intergénero que he podido ver desde un «Iron Match» entre Trish Adora y Tony Deppen allá por 2021. Y tal vez esta sea incluso superior, por intensidad y por la exhibición técnica que una vez más hizo Kanji, consolidada ya como el gran talento actual del archipiélago europeo. Dudo que hoy muchas otras luchadoras lograran hacer tan creíble un encuentro de este tipo, donde Joshua ejerció de perfecto partenaire, rindiéndose ante un Kimura Lock con puente tras casi media hora de batalla. En el epílogo, Bullit encaró a Kanji y la retó a defender su correa ante él en el siguiente show de Resurgence, al tiempo que la elogiaba. Todo muy amistoso.

⇒ Primera vez que veo un evento completo de Wrestling Resurgence y debo decir que ha sido una experiencia bastante satisfactoria, con un aire teatral diferenciador de la mayoría de propuestas donde se quiere presentar la lucha libre como una disciplina deportiva. Tal vez venía de cierta saturación y por ello valoro tan positivamente el ofrecer un show compacto, de poco más de dos horas, donde de verdad se note qué combate es el estelar. Y menudo estelar. ¿Quién puede todavía ver con malos ojos las luchas intergénero? Oficialmente, Wrestling Resurgence tiene nuevo seguidor.

7/10

FREE MATCH.

Kanji Vs Jay Joshua.

It’s really really really good.https://t.co/dp1sKqNLr4 pic.twitter.com/zXbjFVJggu — Resurgence (@W_Resurgence) November 1, 2025