Resultados Wrestling Open RI #44| Starboy Charlie gana el campeonato WWE ID

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su evento RI #44, el cual tuvo lugar el 23 de marzo 2026, desde Rhodes On The Pawtuxet en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

En la escena independiente de la lucha libre, cada evento es una oportunidad para redefinir destinos, y Wrestling Open RI #44: “One Of These Nights” no fue la excepción. Celebrado el 23 de marzo de 2026, el show reunió a talentos emergentes y figuras en ascenso en una noche cargada de ambición, rivalidades latentes y oportunidades únicas. Desde el primer combate, quedó claro que no se trataba de una velada cualquiera, sino de un punto de inflexión donde alianzas serían puestas a prueba y nuevas estrellas comenzarían a brillar con fuerza propia.

El punto culminante de la noche fue el combate por el campeonato WWE ID, donde Starboy Charlie desafió al campeón Cappuccino Jones. En una lucha competitiva y con alto significado, Charlie logró la victoria, no solo ganando el campeonato, sino también asegurando un contrato bajo las reglas del título.

► Resultados Wrestling Open

Brian Morris venció a Eye Black Jack Kylie Alexa, Laynie Luck & Notorious Mimi vencieron a Corinne Joy, Lady Leigh & Lili Ruiz Bobby Orlando venció a Kylon King Bang And Matthews (August Matthews & Davey Bang) & Krule vencieron a Rain Conway & Simply The Best (BRG & Oxx Adams) Corey Duke & The Shooter Boys (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) vencieron a DJ Powers & The Verdict (Bryce Donovan & Vinny Scalice) CAMPEONATO WWE ID: Starboy Charlie venció a Cappuccino Jones (c)

Al finalizar la noche, el panorama de Wrestling Open había cambiado significativamente. Traiciones inesperadas, victorias clave y la coronación de un nuevo campeón dejaron huella en el desarrollo de futuras historias. Más que un simple episodio, RI #44 se sintió como el cierre de un capítulo y la apertura de otro, donde el ascenso de nuevos protagonistas y la ruptura de viejas alianzas prometen transformar el rumbo de la promoción en las semanas venideras.