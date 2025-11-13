Resultados Wrestling Open RI #32 | Bear Bronson vs. Marcus Mathers

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su evento RI #32, el cual tuvo lugar el 10 de noviembre 2025, desde Rhodes On The Pawtuxet en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

Wrestling Open RI #32 fue un excelente ejemplo de lo que la lucha libre independiente puede ofrecer. Aunque no se trató de un evento con grandes estrellas internacionales, la calidad del show y de los luchadores presentes dejó claro que la promoción sigue siendo un lugar donde los nuevos talentos pueden brillar. Desde el primer combate hasta el evento principal, el show mantuvo un ritmo sólido, con acción constante y combates bien ejecutados.

La lucha entre Bear Bronson y Marcus Mathers fue el punto culminante del episodio, una muestra perfecta del contraste de estilos que hace tan entretenida la lucha libre: la fuerza bruta contra la agilidad, la resistencia contra la técnica. Este tipo de combates, donde los luchadores pueden contar una historia dentro del ring y mantener a la audiencia involucrada, es lo que hace que Wrestling Open siga siendo relevante en el mundo de la lucha independiente.

Si eres un fanático de la lucha libre que busca ver a los luchadores del futuro en acción, definitivamente Wrestling Open sigue siendo un espectáculo que no te puedes perder. Sin duda, hay mucho más por venir de esta promoción.

► Resultados Wrestling Open

Jake Gray venció a Bobby Casale Jay Sky venció a Richard Adonis Eliminator Cup 2025 Final Match: Brando Lee & Ichiban vencieron a Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) Shannon LeVangie (w/Liviyah) venció a Notorious Mimi Aaron Rourke venció a Devious Cass Gabby Forza venció a Shazza McKenzie Wrestling Open Tag Team Title Match: The Shooter Boys (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) (c) retuvieron ante Simply The Best (BRG & Oxx Adams) Wrestling Open Tag Team Title Match: The Stetson Ranch (Brian Morris & Steven Stetson) vencieron a The Shooter Boys (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) (c) para convertirse en nuevos campeones Bear Bronson venció a Marcus Mathers