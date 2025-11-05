Resultados Wrestling Open RI #31 | Anthony Greene vs. Rain Conway

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su evento RI #31, el cual tuvo lugar el 3 de noviembre 2025, desde Rhodes On The Pawtuxet en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

El show abrió con un combate dinámico donde Anthony Greene, uno de los pilares de Wrestling Open, impuso su veteranía ante el joven Rain Conway. Desde el inicio, Greene controló el ritmo con su estilo técnico y su dominio del ring, castigando el brazo izquierdo de Conway para debilitar su ofensiva. Conway respondió con una ráfaga de patadas voladoras y un DDT limpio, pero Greene lo sorprendió con un Superkick seguido de su característico Killswitch Driver para cerrar el duelo.

El episodio #31 tuvo una estructura excelente: inició con energía, mantuvo el ritmo con historias en desarrollo y cerró con una semifinal de torneo digna de evento principal. No hubo combates de relleno; cada encuentro tuvo un propósito — algo que muchas promociones grandes a veces pierden de vista.

Beyond Wrestling, a través de Wrestling Open, entiende perfectamente a su público: fanáticos que quieren ver talento joven crecer, pero sin sacrificar calidad técnica ni narrativa.

El ambiente en el Rhodes on the Pawtuxet sigue siendo uno de los puntos fuertes. No hay luces espectaculares ni pirotecnia, pero sí pasión auténtica. El público no solo observa: participa, reacciona, vive.

El show dejó también espacio para reflexionar sobre cómo Wrestling Open ha logrado sostener su frescura tras más de 30 episodios. En un panorama saturado de contenido, el proyecto demuestra que la constancia, la autenticidad y el respeto por el público valen más que cualquier presupuesto millonario.

► Resultados Wrestling Open

Anthony Greene venció a Rain Conway Big Business (Brad Hollister & TJ Crawford) (w/Love Doug) vencieron a The Residency (Rex Lawless & RJ Rude) Shannon LeVangie (w/Liviyah) venció a Airica Demia Simply The Best (BRG & Oxx Adams) vs. The Shooter Boys (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) – No Contest Channing Thomas (w/Anthony Greene) venció a Ray Jaz Ichiban (w/Brando Lee) venció a Julius Draeger Eliminator Cup 2025 Semi Final Match: Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) vencieron a The Vibe (Mani Ariez & Sammy Diaz)