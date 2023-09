La empresa, Wrestling Open, presento su episodio numero 91, el cual tuvo lugar el 28 de septiembre desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Wrestling Open presento su episodio 91 en el cual vimos el enfrentamiento entre Ichiban contra Channing Thomas entre otros combates interesantes.

► Resultados Wrestling Open

Hammer Tunis venció a Matt Quay

Ryan Clancy venció a Kody Lane

Steven Stetson (w/Danny Miles) venció a Prince Ahmed

Love Doug venció a Joe Ocasio by DQ

Brian Milonas venció a Gal Barkay

Rex Lawless vs. Tyree Taylor (w/Brother Greatness) – termino en doble conteo fuera

Sweet Dreams Two Out Of Three Falls Match: Gabby Forza venció a Tina San Antonio

Eliminator Cup Tag Team Tournament 2023 Semi Final Match: Brick City (Julio Cruz & Victor Chase) vencieron a Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King)