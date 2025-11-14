Resultados Wrestling Open 202 | Allie Katch vs. Lady Leigh

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su episodio número 202, el cual tuvo lugar el 13 de noviembre 2025, desde White Eagle en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Al caer la noche en Worcester, el White Eagle vibró con una mezcla de expectación y chispa independiente. La atmósfera que impregna los shows de Beyond Wrestling estaba presente desde antes de que sonara la campana: aficionados que conocen el nicho, que aplauden detalles, que reaccionan con autenticidad. Wrestling Open #201 no se presentó como un espectáculo grandilocuente, sino como un taller de emociones brutales y luchas de alma, lo cual para muchos es parte de su encanto.

El combate entre Allie Katch y Lady Leigh dejó la impresión de que fue sólida, especialmente desde el punto de vista técnico y de comeback para Allie Katch, pero no espectacular en cuanto a impacto o narrativa. Le pondría una nota aproximada de 7/10. Es un buen combate para marcar el regreso, dar minutos de calidad, pero no una lucha que vaya inmediatamente a destacarse como “la mejor del show”.

Creo que este show probablemente fue aceptable, quizá en el rango de “cumple” para los fans de base, pero no “must-watch” ni memorable para mucho tiempo. Si tuviera que darle una nota imaginaria, lo colocaría alrededor de un 6.5 a 7 sobre 10: suficiente para entretener, pero sin levantar el techo ni dejar huella fuerte.

► Resultados Wrestling Open

Big Business (Brad Hollister, Love Doug & TJ Crawford) vencieron a All The Attention (Jose Zamora & Nick Battee) & Ben Bishop Allie Katch venció a Lady Leigh Eye Black Jack venció por DQ a Dustin Waller Jermaine Marbury (w/Benny The Basketball) venció a RJ Rude (w/Rex Lawless) Pedro Dones (w/Jermaine Marbury) venció a Rex Lawless (w/RJ Rude) Christian Darling venció a Dezmond Cole Alec Price & Ryan Clancy vencieron por DQ a Simply The Best (BRG & Oxx Adams)