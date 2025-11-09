Resultados Wrestling Open 201 | Brad Hollister vs. Ricky Smokes

La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su episodio número 201, el cual tuvo lugar el 6 de noviembre 2025, desde White Eagle en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Al caer la noche en Worcester, el White Eagle vibró con una mezcla de expectación y chispa independiente. La atmósfera que impregna los shows de Beyond Wrestling estaba presente desde antes de que sonara la campana: aficionados que conocen el nicho, que aplauden detalles, que reaccionan con autenticidad. Wrestling Open #201 no se presentó como un espectáculo grandilocuente, sino como un taller de emociones brutales y luchas de alma, lo cual para muchos es parte de su encanto.

La producción fue sobria pero efectiva: iluminación suficiente para destacar a los luchadores, cámaras que captaron bien la intensidad y un ritmo que, aunque no perfecto, permitió al show respirar sin sentirse apresurado.

Wrestling Open #201 funcionó como un claro ejemplo de qué se puede lograr cuando una promoción independiente apuesta por la acción auténtica más que por la grandilocuencia. No fue un espectáculo perfecto, pero sí fue honesto y con intención. Me quedó la impresión de que Beyond Wrestling entiende su nicho — y lo abraza en vez de tratar de imitar a las grandes ligas.

Mi calificación personal para este evento sería un 7/10. Le otorgo la nota con consideración de que cumplió lo que prometía: buen entretenimiento, momentos de emoción y luchadores que dieron el 100%. Si buscas un show más elaborado o con producción de “élite”, quizá te quede corto; pero si eres fan del wrestling independiente con sabor auténtico, este evento lo ofrece con creces.

► Resultados Wrestling Open

Dezmond Cole venció a DJ Powers Gabby Forza venció a Shazza McKenzie Brad Hollister (w/TJ Crawford) venció a Ricky Smokes Eye Black Jack venció a Julius Draeger Wrestling Open Title Match: Bobby Orlando (c) retuvo ante Christian Darling Tyree Taylor venció a Bear Bronson