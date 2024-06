La empresa de lucha libre independiente, Women Of Wrestling, presento su evento Superheroes #90 – True Courage, el cual tuvo lugar el 1 de junio 2024, desde The Belasco en Los Ángeles, California. El evento fue transmitido en vivo por Syndication.

Women of Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la misma presenta eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Women of Wrestling

Penelope Pink venció a Sierra Breeze

Keta Rush & The Mighty Mights (Spice & Sugar) vencieron a The Brat Pack (BK Rhythm, Gigi Gianni & Lil J Boogie)

WOW Title Match: The Beast venció a Abilene Maverick para convertirse en nueva campeona