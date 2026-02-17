Resultados West Coast Pro Wrestling 16 de febrero 2026 | Iron Sharpens Iron 3

El pasado lunes 16 de febrero, La empresa de lucha libre independiente West Coast Pro Wrestling, presento su evento Iron Sharpens Iron desde West Coast Pro Wrestling Training Academy en Pacifica, California, Estados Unidos.

West Coast Pro Wrestling volvió a demostrar por qué su identidad se forja en el ring con Iron Sharpens Iron 3, un evento de lucha independiente con mucha intensidad, riesgo y carácter propio.

Iron Sharpens Iron 3 no fue un simple show; fue una declaración de principios. West Coast Pro Wrestling volvió a recordarle a la escena independiente que el progreso nace del enfrentamiento directo, del desgaste y del respeto ganado a golpes. Una noche donde el hierro, efectivamente, se afiló con hierro.

► Resultados West Coast Pro Wrestling

Gabe Roka venció a Carmelo Romeo Julz Rafael venció a Onyx Amagi PJ Laurier venció a Sweet Caroline Angie Savage venció a Gin Sevani Kairo Leon venció a Allan Breeze Bishop Dorian venció a Paras Singh OC Hayes venció a Lou Molinari FORGE MATCH: Gabe Roka venció a Michael Mori

Iron Sharpens Iron 3 reafirmó la identidad de West Coast Pro Wrestling como una promoción que privilegia la lucha física, el realismo. El evento fue coherente de principio a fin ritmo sostenido, choques de estilos bien planteados y un combate estelar que cumplió con la promesa de desgaste y superación mutua. Sin recurrir a artificios innecesarios, el show apostó por la credibilidad del ring y conectó con el público a través de la intensidad. Valoración final 8.6/10.