Sin compromisos con sus respectivas empresas, anoche How The West Was Won de West Coast Pro Wrestling, celebrado desde el United Irish Cultural Center de San Francisco (California, EEUU), contuvo las implicaciones de Gabe Kidd, Willow Nightingale y Dani Luna, adscritos a NJPW, AEW y TNA, respectivamente.

Hoy, New Japan ha celebrado el evento Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming, sin Kidd en su cartel; AEW presentó ayer episodio de Collision, donde tampoco hubo presencia de Nightingale; mientras TNA no realizará nuevo show hasta el próximo día 13, cuando veamos en directo otro episodio de iMPACT! Así que a cambio, Kidd, Nightingale y Luna compitieron para West Coast Pro como principales ganchos promocionales.

Kidd, debutante en la casa californiana, se reencontró con su colega del LA Dojo de NJPW, Karl Fredericks, al que venció en mano a mano, cuando nunca antes se habían enfrentado individualmente. En la siguiente lucha, Nightingale, también debutante con West Coast Pro, batió a la joven Maya World. Y al concluir, fue turno para Luna, quien intentó sin éxito derrocar a Johnnie Robbie como Campeona West Coast Pro, consiguiendo esta prolongar su longevo reinado que inició el pasado marzo.

► Dos nuevos campeones

He aquí todo lo acaecido en How The West Was Won, que pudo seguirse en el canal de YouTube de West Coast Pro, donde está disponible para verse en cualquier momento.

The Young Dead (Ethan “Tails” Kendo, Michael Mori y Vishnu Akali) derrotaron a Adrian Quest, Danny Rose, and Ricky Gee

Miko Alana derrotó a Sweet Caroline

Mad Dog Connelly derrotó a AJ Gray

CAMPEONATO GOLDEN GATE WEST COAST PRO: Andrew Cass derrotó a Alpha Zo (c) para ganar el título

Gabe Kidd derrotó a Karl Fredericks

Willow Nightingale derrotó a Maya World

CAMPEONATO FEMENIL WEST COAST PRO: Johnnie Robbie (c) derrotó a Dani Luna para retener el título

CAMPEONATO DE PAREJAS DE WEST COAST PRO: The Crush Boys (Starboy Charlie y Titus Alexander) (c) derrotaron a Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) para retener el título

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO WEST COAST PRO, CARRERA CONTRA TÍTULO: Vinnie Massaro derrotó a Kevin Blackwood (c) para ganar el título

